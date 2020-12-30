Мнение: Постсоветские страны ничему не учатся

30.12.2020, 17:16, Разное

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Массовые акции протеста армян против премьер-министра Никола Пашиняна является еще одним – уже сложно сказать каким по счету – доказательством элементарной аксиомы для стран постсоветского пространства. Никакие простые акции – ни майданы, ни выборы спасителя – не помогут решить фундаментальную задачу по созданию государства. И не просто не помогут, а лишь навредят.

Халява – сколь много заманчивого в этом слове. И не только для русской души – на халяву падки все. В том числе и наши соседи по постсоветскому пространству. Для кого-то она видится способом обогатиться или безвозмездно получать российские ресурсы (например, через предложенную Александром Лукашенко модель «интеграции, но с сохранением суверенитета»), для других же – быстрое решение для выхода из порочного круга, в котором находится их государственность.

Отчасти их можно понять. Целый ряд государств постсоветского пространства (а если быть точнее, то почти все) так и не смогли создать себе нормальную, устойчивую государственность, нацеленную на консолидацию общества и его развитие. Одни деградировали от советского квазигражданского общества назад до уровня ханств и таким образом хотя бы обеспечили стабильность. Другие – страны Прибалтики – сразу перешли в Евросоюз и встали под внешнее управление. Третьи же – Армения, Грузия, Украина, Киргизия, Молдавия – поначалу сохранили электоральные институты и независимость, но при этом шли от кризиса к кризису. И с каждым годом, с каждыми проведенными выборами ситуация не улучшалась – государства пожирала клановость и коррупция, неэффективность элит, пассивность гражданского общества.

И вот тогда население, уставшее от безнадеги, стало крайне восприимчиво к тем, кто нашептывал им простые ответы и легкие решения. Например, что причиной их проблем является отнюдь не неготовность народов к бремени собственной государственности, и, тем более, не незрелость обществ, которые еще не доросли до понимания гражданской ответственности, умения голосовать за конструктивные политические силы и абсолютного принятия принципа верховенства закона. Нет, обществам было проще принять мысль о том, что виновата нехорошая Россия, чьи интриги и манипуляция национальными элитами сохраняют страны в «рабском положении», а также собственные прогнившие насквозь элиты, которых нужно убрать, заменив их настоящими патриотами с пламенными сердцами, чистыми руками и прозападными головами.

Вот эти отчаявшиеся народы и решились на социальные эксперименты. В Грузии прошла революция Роз, вознесшая на вершины власти Михаила Саакашвили. На Украине – два с половиной Майдана, которые сначала привели к власти Виктора Ющенко, затем Петра Порошенко и, по принципу «Бог любит троицу», нового национального лидера в лице Владимира Зеленского. Молдаване в 2009 году тоже провели революцию, по итогам которой коммунисты потеряли власть и на их место пришли проевропейские силы. Наконец, в Армении в 2018 году после массовых акций протеста народ вознес во власть своего «спасителя» – Никола Пашиняна. Который (в отличие от своих революционных коллег по постсоветскому пространству) не развернул страну на Запад – но лишь потому, что у него не было такой возможности. Зато во многом другом повторил «достижения» коллег.

А ведь армян тогда, в 2018 году, предупреждали, чем все это закончится. Предлагали не фантазировать, не включать хотелки, не идти на поводу отчаяния – а просто взглянуть на то, к чему привели «прозападные спасители» другие постсоветские страны.

Так, в Молдавии пришедшие «спасители» не только не смогли поднять экономику страны, но и успешно вывели из банковской системы почти миллиард долларов – колоссальная сумма по меркам небогатой республики. Государственное же строительство в их понимании заключалось в отказе от молдавской государственности и признании страны частью исторической Румынии, куда она должна вернуться. Население, собственно, уже по большей части вернулось – все, кто мог и хотел, обзавелись румынскими паспортами. Хотя бы для того, чтобы иметь возможность работать в Европе.

Но молдаванам еще повезло – «спасители» хотя бы не лишили страны их территорий. Как, например, это было в Грузии, где пришедший к власти Михаил Саакашвили не только добил национальную экономику (сказочники, рассказывающие про успешные реформы, могут взглянуть на изменившуюся структуру экспорта, состояние производственного сектора и резко выросший внешний долг), но и напал на Южную Осетию, следствием чего явилось не только военное поражение Грузии, но и признание Россией независимости как Южной Осетии, так и Абхазии.

Конечно, кто-то скажет, что у Тбилиси и без того не было контроля над Сухумом и Цхинвалом. Но, во-первых, у Грузии хотя бы оставались шансы на реинтеграцию территорий. Во-вторых, с Цхинвалом эти шансы повышались – до войны шел процесс, скажем так, сближения позиций. Наконец, в-третьих, если кому не нравится грузинский пример, то он может взглянуть на украинский.

Итогом второго Майдана стала потеря Крыма, а также Донбасса. И если в отношении Крыма Украина ничего не могла сделать, то у нее были все шансы для реинтеграции ДНР и ЛНР – нужно было всего лишь выполнять Минские соглашения. Однако киевские «спасители» были слишком озабочены вычищением страны от русского духа, переписыванием истории и разворотом страны «на Запад». В итоге территории потеряны, а разворот на Запад так и не состоялся. Ни в Грузии, ни на Украине – общества не впитали западные ценности, а страны не вошли ни в ЕС, ни даже в НАТО. И не войдут.

Однако армяне уроки соседей не учли и решили, что их «спаситель» будет настоящим. В результате по итогам 2020 года получили разрушенную экономику, раскол в обществе, демонтаж государственных институтов (той же судебной системы, которую демократ-Пашинян хотел поставить под свой контроль), а также потерю значительной части территории в лице Нагорного Карабаха. Более того, демократ-Пашинян (как и его коллеги-спасители из других стран) своих ошибок не признает и усиленно цепляется за власть.

Однако проблема постсоветского пространства еще и в том, что не только Армения отказывается учиться на чужих ошибках – ряд стран отказываются учиться даже не своих. Провалы Петра Порошенко украинское общество списало не на неверный курс по превращению страны в прозападное антироссийское государство, а на то, что просто ошиблось с личностью спасителя. И вместо тех, кто предлагал системные решения – нормализацию отношений с Москвой, исполнение Минских соглашений – выбрало очередного популиста, предлагающего быстрые решения проблемы.

Владимира Зеленского, который за полтора года эти решения почему-то не реализовал. Не учится и молдавское общество, избравшее на недавних президентских выборах Майю Санду. Свой миллиард из банковской системы страны она еще не украла, однако уже начала раскачивать ситуацию в Приднестровье. Раскачку, итогом которой вполне может стать признание Российской Федерацией независимости Приднестровской Молдавской республики.

Может, все-таки пора поучиться?