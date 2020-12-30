Курс евро превысил 92 рубля

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30.12.2020, 17:16, Новости дня
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Курс евро в ходе валютных торгов на Московской бирже поднялся на 1,55% к закрытию предыдущей сессии и достигал 92,08 рублей, свидетельствуют данные площадки на 17.03 мск.

В последний раз курс евро находился выше 92 рублей, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что курс доллара на открытии торгов Московской биржи снизился по отношению к рублю на 0,61%, до отметки в 73,58 рублей, евро – на 0,18%, до 90,51 рубля.



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