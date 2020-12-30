 

“Не проходят эти шишки”. Блогер Покрещук показала реакцию своей бабушки на ее увеличенные скулы. Видео

30.12.2020, 16:52, Новости дня
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Instagram-блогер, участница четвертого сезона проекта “Від пацанки до панянки” на “Новом канале” Анастасия Покрещук 30 декабря разместила в Instagram видео, показав, как реагирует на ее увеличенные скулы бабушка.

“Не проходят эти шишки. И главное, все больше и больше. Ну что же делать?” – заявила на камеру родственница блогера, зайдя в комнату к Покрещук.

Покрещук родилась в 1990 году в Киеве. Окончила Киевский национальный университет имени Шевченко, получив диплом психолога.

В 2019 году приняла участие в четвертом сезоне реалити-шоу “Від пацанки до панянки” на “Новом канале”.

Всемирную известность блогер получила после того, как с помощью инъекций самостоятельно увеличила себе скулы. О ее преображениях летом 2020 года написал таблоид Daily Star.

По словам Покрещук, на увеличение скул ей понадобилось порядка 60 тыс. грн, а сама процедура заняла около года.

Помимо скул, блогер увеличила грудь и губы. Раньше блоге выглядела вот так.

Сейчас на ее страницу подписано 240 тыс. человек.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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