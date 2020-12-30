От новогодних наборов до “просто хороших” средств: бьюти-дайджест недели

30.12.2020, 16:44, Разное

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Jo Malone London

Новогодняя коллекция Jo Malone London Christmas Collection вдохновлена стилем 1920-х годов, отсюда – эффектные геометрические принты и дизайн в стиле ар-деко. В коллекции представлено внушительное количество наборов на любой вкус – например, новогодний календарь, куда входят 24 приятных сюрприза, включая ароматы, дорожные средства для тела и душа, а также миниатюрные свечи; подарочный набор из шести елочных украшений; набор из пяти ароматов для дома и другие подарки.

Bvlgari

Беспроигрышным новогодним подарком для мужчины, который привык выигрывать, станет аромат Man Glacial Essence от Bvlgari. Его автор – мастер-парфюмер Альберто Морильяс. Свежесть сверкающих верхних нот пробуждает древесные аккорды сердца, достигая кульминации в насыщенном морозном шлейфе. Так образуется стихийная сила заледенелого древесного фужерного аромата.

Bourjois

Bourjois представили свою самую стойкую жидкую помаду с матовым эффектом Rouge Velvet Ink, которая обещает до 24 часов интенсивного цвета. Стойкие пигменты в сочетании с приятной формулой образовали линейку из 8 насыщенных оттенков. Тонкий аппликатор обеспечивает точность, которая позволяет идеально выравнивать и заполнять цветом губы.

Faceology

Среди новых услуг бьюти-пространства Faceology – комплексный уход для лица Lift Up на основе космецевтики Meillumé, разработанной дерматологами Канады и США. Комплекс направлен на интенсивное питание кожи, уменьшение глубины и количества морщин, активацию выработки коллагена и эластина, восстановление рельефа кожи. Мощный эффект лифтинга достигается благодаря сочетанию антивозрастного ухода, скульптурирующего массажа и терморегулирующей маски на основе гипса.

Polaris

Швейцарский бренд Polaris разработал новую линейку современных стайлеров Argan Therapy PRO с характеристиками профессиональных приборов для укладки волос. Все модели коллекции оснащены керамическими пластинами с турмалиновым покрытием Tourmaline PROF, которое сохраняет уровень увлажненности и электробаланс прядей. Благодаря ионизации и аргановому маслу в пластинах, стайлеры разглаживают кутикулу волоса, создавая эффект запаянных кончиков. Среди новинок – стайлер “Голливудская волна” PHS 5095TAi wave.

Wella

Бренду Wella исполнилось 140 лет, и это событие послужило поводом для рекламной кампании #меняйсясwella. Амбассадором бренда стала актриса Екатерина Волкова, исполнившая главную роль в сериале “Воронины” телеканала СТС. Кампанию поддержали телеведущая канала “Пятница!” Ассоль Степанова, актриса Карина Андоленко, видеоблогер Оля Михневич и рэпер Flesh. В своих Instagram-аккаунтах они поделились пошаговыми инструкциями, как с помощью продуктов Wella самостоятельно сделать укладку в домашних условиях.

Organic Kitchen

В одном из постов дизайнер Артемий Лебедев посетовал на отсутствием в сегменте масс-маркет простых и понятных продуктов для мужчин без брутального “мужского” дизайна. Компания Organic Kitchen предложила Артемию создать продукт его мечты. Итогом творческого сотрудничества стали два новых косметических продукта – “Артемий Лебедев посоветовал: просто хороший гель для душа” и “Артемий Лебедев посоветовал: просто хороший шампунь”. Оба продукта – с экстрактом здравого смысла.

Lierac Paris

Французские лаборатории Lierac Paris представили специальный подарочный набор, в который входят три средства, обеспечивающих оптимальный уход. Среди них – ремоделирующий дневной крем-лифтинг Lift Integral, реструктурирующий ночной крем-лифтинг Lift Integral, а также мицеллярное молочко Lierac. Средства содержат инновационные комплексы и компоненты, обеспечивающие интенсивный лифтинг кожи – упругость, эластичность, восстановление овала лица, эффект “анти-аж”.

NYX Professional Makeup

NYX Professional Makeup решил добавить еще больше волшебства в эти праздники и запустить марафон желаний для всех NYX Cosmetics Lovers. В аккаунте бренда проходит конкурс с инста-маской, в котором разыгрывается золотой кейс с косметикой, продукты из новогодней коллекции Diamond & Ice и консультации от национальных визажистов. Подробнее – на странице @nyxcosmetics_russia.

EcoTools

Interchangeables — новая коллекция американского бренда EcoTools, теперь доступная в России. Это не просто кисти для макияжа, а сменные насадки и отдельные ручки, которые можно комбинировать, исходя из своих предпочтений. Ручки изготовлены из натурального бамбука. Их можно использовать с любыми сменными насадками из коллекции. Сменные насадки изготовлены из синтетического ворса, таклона, основание кисти выполнено из переработанного алюминия.

“Пальчики”

Сеть салонов обновила витрины вместе с художницей Таней Hikimastery, работающей в технике бумагопластики и графики. Орнамент был выбран не случайно: вдохновением послужили ботанические иллюстрации, европейские открытки начала 20 века и растения, которые тесно ассоциируются с Рождеством и ощущением праздника. В декоре Таня использовала новый цвет Period (активный красный), который был создан Pantone только в этом году.