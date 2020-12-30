 

Конгресс США допустил использование термина «Рашка» в СМИ для обозначения России в официальных документах

30.12.2020, 16:31, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Конгресс США допустил использование термина «Рашка» в СМИ для официального обозначения Российской Федерации. Законопроект был внесён представительницей Демократической партии Нэнси Пелоси.  

Конгрессвумен аргументировала необходимость законопроекта так: «Термин «Рашка» для официального обозначения России употребляется в ряде свободных русских СМИ, а также часто в среде независимых журналистов. Например, «Радио Свобода» за прошедший год употребила этот термин в своих репортажах и статьях не менее 359 раз. Мы тоже имеем за собой право дать средствам массовой информации именовать Россию сокращённо Рашкой (англ. Rushka)». 

Законопроект был успешно принят, а уже сегодня в выпуске новостей CNN впервые был использован этот термин для репортажа Ruska’s mercenaries in Africa (Российские наёмники в Африке), в котором рассказывается об участии российских наёмников из так называемой ЧВК «Вагнер» в боях в Центрально-Африканской Республике.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.10 / Экономика: Из Великобритании бегут и деньги, и финансисты

26.06 / Скандалы: Зачем вам, Аркадий, чужая земля?

10.11 / Мнение: Принять нельзя бомбить

15.10 / Рак груди: статистика и новые подходы к лечению

16.08 / Ученые: Названы первые симптомы рака кишечника

01.10 / Скандалы: «Банкиры-рецидивисты»

17.08 / Наргиз хочет судиться с Жириновским за “чудище” и “обезьяну”

18.08 / Ученые заподозрили связь между коронавирусом и диабетом у детей

02.09 / Немцы заговорили о новой Конституции для Белоруссии

21.11 / Мнение: Мифы подводной войны

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска