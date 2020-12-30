Конгресс США допустил использование термина «Рашка» в СМИ для обозначения России в официальных документах

30.12.2020, 16:31, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Конгресс США допустил использование термина «Рашка» в СМИ для официального обозначения Российской Федерации. Законопроект был внесён представительницей Демократической партии Нэнси Пелоси.

Конгрессвумен аргументировала необходимость законопроекта так: «Термин «Рашка» для официального обозначения России употребляется в ряде свободных русских СМИ, а также часто в среде независимых журналистов. Например, «Радио Свобода» за прошедший год употребила этот термин в своих репортажах и статьях не менее 359 раз. Мы тоже имеем за собой право дать средствам массовой информации именовать Россию сокращённо Рашкой (англ. Rushka)».

Законопроект был успешно принят, а уже сегодня в выпуске новостей CNN впервые был использован этот термин для репортажа Ruska’s mercenaries in Africa (Российские наёмники в Африке), в котором рассказывается об участии российских наёмников из так называемой ЧВК «Вагнер» в боях в Центрально-Африканской Республике.