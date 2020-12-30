Чем ответить рецидивирующему циститу

30.12.2020, 16:28, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24



4

минуты

Что такое цистит и почему о нем надо знать?

Цистит – это воспаление стенки мочевого пузыря. Бывает, что заболевание проходит бессимптомно, но в большинстве случаев оно дает о себе знать частыми позывами в туалет и болезненным мочеиспусканием.

К 32 годам примерно половина женщин в мире на собственном опыте узнает, что такое цистит. По данным Российского общества урологов, после цистита у каждой третьей женщины повторный эпизод болезни возникает в течение года. У 10% заболевание переходит в хроническую рецидивирующую форму. Это значит, что цистит напоминает о себе не реже двух раз за полгода или трех раз в год.

Почему при цистите постоянно хочется «по-маленькому»?

Цистит чаще всего вызван бактериальной инфекцией. Почти всегда возбудителем становится кишечная палочка, реже – клебсиелла или сапрофитный стафилококк. Бактерии проникают через уретру и поднимаются выше, к мочевому пузырю.

Там бактерии прикрепляются к его стенкам и начинают активно размножаться, вызывая воспаление. Воспалительный процесс, в свою очередь, вызывает типичные симптомы цистита:

жжение и рези при мочеиспускании;

острые императивные или ложные позывы в туалет;

учащенное мочеиспускание малыми порциями;

боль над лобком.

Как возникает воспаление мочевого пузыря?

Не всегда очевидно, почему у некоторых женщин бактерии проникают, куда не положено. Предполагается, что некоторые факторы могут способствовать заселению инфекции в мочевой пузырь. Это:

хронические воспалительные заболевания половых органов;

интенсивные занятия сексом при условии, что уретра женщины расположена слишком низко;

нарушение гигиенических правил после дефекации;

использование спермицидов для контрацепции.

В цистите не всегда виновата фекальная или влагалищная микрофлора. Иногда инфекция «опускается» сверху, от больных почек по мочеточникам, и тоже вызывает воспаление мочевого пузыря.

Также медицине известны неинфекционные циститы. Они могут быть спровоцированы лекарствами, облучением, длительным использованием мочевого катетера, поражением нервной системы или индивидуальной чувствительностью к косметике для душа.

Кто в зоне риска?

Мужчины страдают от цистита намного реже. Это объясняется строением тела. Женский мочеиспускательный канал короче и шире мужского, а вероятность попадания условно патогенной микрофлоры в уретру у женщин выше из-за близости ануса и влагалища.

Считается, что возникновению цистита способствуют ослабление иммунитета, гормональные изменения, проблемы с оттоком мочи. Это значит, что в группе риска находятся диабетики, люди с хроническими заболеваниями мочеполовой системы, больные на химиотерапии, мужчины с простатитом, беременные и женщины в менопаузе.

Как самостоятельно вылечить инфекционный цистит?

В норме бактерии, даже если попадают в уретру, просто не успевают заселить слизистую мочевого пузыря: они вымываются с мочой. То же самое происходит при легких формах цистита. В течение нескольких дней инфекция «вымывается» и болезнь проходит самостоятельно.

Помочь этому процессу можно обильным питьем и походами в туалет. Российское общество урологов рекомендует выпивать 2-2,5 литра жидкости в день. Британская национальная служба здравоохранения (NHS) дает такой же совет, но не указывает количество жидкости.

NHS предлагает воздержаться от секса, пока симптомы не станут полегче. Российские эксперты не столь категоричны, и просто советуют не забывать об интимной гигиене и опорожнять мочевой пузырь после полового акта. Выполнять эти рекомендации разумно не только для лечения, но и для профилактики цистита.

Жжение и боль можно снять любыми анальгетиками, которые вы обычно принимаете. Народный способ облегчить симптомы цистита – теплая грелка на область живота или промежности.

Как предотвратить рецидив цистита?

В российских клинических рекомендациях 2019 года указано, что для профилактики повторных эпизодов цистита может быть назначен прием фитотерапевтических препаратов. Пациентам с рецидивирующим циститом рекомендуется принимать комбинированные средства, содержащие золототысячник, любисток и розмарин в течение трех месяцев.

Эти травы оказывают мочегонное, спазмолитическое, противовоспалительное и противомикробное действие. Они стимулируют мочеиспускание, облегчают боль и уменьшают воспаление. На российском рынке этот фитокомплекс представлен в препарате Канефрон® H.

Этот диуретик растительного происхождения используется в комплексной терапии хронических инфекций мочевого пузыря. Это значит, что он может быть прописан вместе с антибиотиками, чтобы облегчить симптомы цистита и ускорить освобождение мочевыводящих путей от инфекции.

Когда стоит обратиться за помощью?

Как показывают исследования, хотя цистит может пройти самостоятельно, отсутствие лечения продлевает симптомы болезни и повышает риск развития пиелонефрита. Поэтому получить консультацию специалиста стоит, если признаки болезни не ослабевают в течение трех дней.

Следующие симптомы, сопровождающие цистит, могут говорить о почечной инфекции и требуют немедленного обращения за медицинской помощью:

боль в проекции почек (пояснице или в боку);

температура выше 38°С и озноб;

тошнота и рвота;

значительное ухудшение общего самочувствия

Особенно важно обратиться к специалисту, если это повторный эпизод заболевания или симптомы возникли сразу же после окончания лечения цистита.

Как специалист диагностирует проблему?

Уролог сможет отличить цистит от других заболеваний. Для этого обычно проводится опрос, осмотр и пальпация надлобковой области. Пациент сдает общий анализ мочи, в котором можно определить наличие бактерий и крови. При неосложненном и рецидивирующем цистите вместо общего анализа мочи могут использоваться тест-полоски.

Можно встретить информацию, что цистит диагностируется по бактериологическому анализу мочи, УЗИ и цистоскопии. Это не совсем верно. Бактериологическое исследование не делается при разовом эпизоде цистита. Его проводят при осложненной и рецидивирующей формах заболевания, чтобы определить наиболее эффективный антибиотик для борьбы с инфекцией.

Исследование уретры и мочевого пузыря при помощи УЗИ и цистоскопии обычно не назначаются всем подряд. Инструментальное обследование проводится пациенткам с рецидивирующим циститом, чтобы исключить сопутствующие заболевания мочевого пузыря (новообразования, камни, туберкулез).

Что могут назначить для лечения цистита?

Для лечения инфекционного цистита специалист назначает курс антибиотиков. Чаще всего это нитрофурантоин или фосфомицин, но в зависимости от индивидуальных особенностей пациента может быть выбран другой препарат.

Если инфекция продолжает одолевать и носит рецидивирующий характер, врач в комплексе с антибиотиком может назначить неантибактериальную терапию. Например, трехмесячный курс Канефрона® H.

Комбинация Канефрона® H с антибиотиками возможна и целесообразна. Его назначают как для снятия симптомов, так и длительными курсами для снижения риска обострений цистита. Растительный комплекс уменьшает воспаление стенки мочевого пузыря и помогает предотвратить рецидивы болезни.

ОПУБЛИКОВАНО НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ.ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

На правах рекламы