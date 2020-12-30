Жириновский объяснил свое высказывание о преемниках Путина

30.12.2020, 16:24, Новости дня

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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский отметил свои слова о том, кто может стать следующим президентом России. При этом он не исключил, что что в президентских выборах 2024 года может принять участие и действующий глава государства.

Ранее лидер ЛДПР в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что преемниками Путина могут стать председатель правительства Михаил Мишустин, министр обороны Сергей Шойгу, глава СВР Сергей Нарышкин, председатель Госдумы Вячеслав Володин, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, глава Счетной палаты Алексей Кудрин, мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

«Это не список людей, один из которых точно будет преемником в 2024 году. Это список людей, которые сейчас входят в высшее политическое руководство страны и сейчас логично оценивать лишь кого-то из них.», – написал Жириновский в своем Telegram-канале.

Однако, Жириновский высказал мнение, что через четыре года, кого бы сейчас ни рассматривали, будет совершенно другой кандидат.

Кроме того, он не исключил, что в президентских выборах может принять участие и действующий глава государства. «О своем решении, скорее всего, он объявит не раньше конца 2023 года. Если же он сам не пойдет, то от Кремля появится совершенно новый человек. И от оппозиции будут совершенно другие люди», – добавил политик.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что размышления отдельных политических деятелей о преемнике президента Владимира Путина чаще всего ничем не подкреплены и являются лишь рассуждениями. Он также напомнил, что Путина неоднократно спрашивали о приемнике и он уже отвечал на этот вопрос.

В июне Путин призвал чиновников заниматься работой, а не искать ему преемников.