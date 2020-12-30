В Московском зоопарке рассказали о родившихся в 2020 году детенышах

30.12.2020, 16:24, Новости дня

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В Московском зоопарке в 2020 году родились почти 1,5 тыс. детенышей, среди них есть редкие виды, которые занесены в Международную Красную книгу и Красную книгу России, сообщили в зоопарке.

Как уточнили в пресс-службе, рекордсменами по количеству потомства традиционно стали птицы. В этом году появились на свет редкие черные аисты, кудрявые пеликаны и кафрские вороны. Впервые за пять лет вылупились птенцы фазана аргуса. Помимо этого, на свет появились птенцы полярных сов, орлана-белохвоста, розовых и красных фламинго, больших бакланов, передает РИА «Новости».

В Московском зоопарке впервые родилась боливийская ночная обезьяна. Появились на свет малыши кустарниковых собак, детеныш северных морских котиков. Удалось добиться потомства редких приматов: в этом году появилось сразу два детеныша львинохвостого макака, родились капуцин плакса и малыши кошачьего лемура.

Пополнения были и у копытных: родились детеныши домашнего яка Амур и Нуар, малыш альпака Витамин, в Детском зоопарке – валлийская овечка Майя.

Появились детеныши у редких рептилий: родились красные пестрые питоны, островные куфии, совсем недавно появились на свет малыши редчайшего лесного дракона – хамелеонового гоноцефала. В этом году также вылупилось потомства очень редких ядовитых змей хабу – эндемиков островов архипелага Рюкю (Япония).

«Много детенышей в этом году родилось в нашем Центре воспроизводства редких видов животных. Там появились на свет амурские тигры, сычуаньские такины, северные лесные олени, джейраны, викуньи, росомахи, родился детеныш почти исчезнувшей в природе лошади Пржевальского. Первый раз коллекция зоопарка пополнилась богомолом-привидением, земляными белками и орлиным попугаем. В 2020 году к нам также привезли бинтуронга, харзу, шлемоносого василиска», – добавили в пресс-службе.

В ноябре этого года в Московском зоопарке сообщили о смерти белой медведицы по кличке Мурма, ей было 29 лет. В 2019 году в интернет попали записи с видеокамер зоопарка, на которых видно, что уборщица осталась жива после внезапного столкновения в вольере с белым медведем. В вольере находилась медведица Мурма.