Глава МИД Украины пообещал сделать тему Крыма “адской” для России

30.12.2020, 16:02, Разное

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Министр пообещал сделать все возможное, чтобы тема Крыма превратилась из “священной в адскую” для России. “Я абсолютно убежден, что наступит день, когда в Симферополе поднимут украинский флаг”, – сказал Дмитрий Кулеба.

По его мнению, важную роль в решении проблемы должна сыграть “Крымская платформа” – площадка для координации международных усилий, направленных на возвращение полуострова.

Глава ведомства рассказал, что уже несколько стран выразили желание участвовать в обсуждении. Примечательно, что Кулеба отказался перечислить поддержавших Украину лидеров. “Мы еще все проговариваем”, – ответил он.

Ранее президент Незалежной Владимир Зеленский сообщил о готовности к всеобщей мобилизации в случае войны с Россией. При этом глава страны отметил, что не хотел бы такого сценария: “Будем надеяться, что это невозможно”.

Напомним, Крым вошел в состав России после референдума в марте 2014 года. Согласно официальным результатам, большинство жителей полуострова проголосовали за присоединение к соседней стране.

На Украине отказались признать итоги голосования. В России в свою очередь заявили, что референдум прошел в соответствии с международными законами, и поэтому вопрос с принадлежностью полуострова следует считать закрытым.