Представитель упавшего с лестницы Алибасова рассказал о его здоровье

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30.12.2020, 16:00, Новости дня
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73-летний российский продюсер и шоумен Бари Алибасов выписан домой из клиники, куда был доставлен 29 декабря с многочисленными ушибами. Об этом 30 декабря написало “РИА Новости” со ссылкой на его представителя Вадима Горжанкина.

Он сообщил, что во время обследования медики не обнаружили у упавшего с лестницы Алибасова переломов, но зафиксировали наличие ссадин и ушибов. Отмечается, что артисту рекомендовано употреблять продукты в жидком виде.

В течение декабря 2020 года Алибасов оказывался в больнице дважды. В начале месяца шуомен провел несколько дней в клинике после того, как почувствовал себя плохо. По словам Горжанкина, причиной недомогания Алибасова стала в том числе передозировка препаратом “Виагра”.

29 декабря продюсера доставили в клинику во второй раз – сообщалось, что он упал с лестницы и не мог самостоятельно открыть дверь медикам, которые приехали на вызов. Чтобы врачи могли оказать помощь пациенту, правоохранителям пришлось вскрывать дверь в его квартиру.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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