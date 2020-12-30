Власти Харькова решили увековечить память Кернеса. Но пока не знают как

30.12.2020, 16:00, Новости дня

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Депутаты Харьковского горсовета на заседании 30 декабря поддержали решение об увековечении памяти умершего городского головы Геннадия Кернеса, сообщает Общественное.

“За” проголосовали 64 депутата, против восемь.

Секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов сказал, что Кернес являлся человеком, “который много сделал для города Харькова и почтить мэра – святая обязанность”.

Вместе с тем во время обсуждения этого решение представитель “Оппозиционной платформы – За жизнь” Денис Невядомский отметил, что по тексту документа “вообще непонятно, как будет выполнено это решение” и добавил, что “хотелось бы больше конкретики”.

В документе действительно ничего не говорится о том, каким именно способ в Харькове будут увековечивать память бывшего мэра. Отмечается лишь, что необходимо провести “меры по увековечиванию его памяти, предусмотренные действующим законодательством”.

Фото: suspilne.media

С середины сентября Кернес лечился от последствий коронавирусной инфекции в берлинской клинике “Шарите”. Сын Кернеса Даниил рассказал, что после ранения, которое харьковский градоначальник получил в 2014 году, у него слабое легкое – его тогда “прошила” пуля. С этим было связано тяжелое течение болезни.

17 декабря стало известно, что Кернес умер. В Харькове объявляли двухдневный траур. 23 декабря состоялась церемония прощания с политиком, на которую пришло более 100 тыс. человек.

Кернес был мэром Харькова с 2010 года. В 2020 году он снова выиграл выборы, набрав в первом туре 60,34%.

По словам главы правления гражданской сети “Опора” Ольги Айвазовской, обязанности Кернеса на посту главы Харькова будет исполнять секретарь горсовета Игорь Терехов, пока парламент не назначит новые выборы мэра города.