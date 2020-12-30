 

В Киеве сошел с рельсов экспресс до аэропорта Борисполь

30.12.2020, 16:00, Новости дня
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Несколько колесных пар экспресса Киев – Аэропорт Борисполь сошли с рельсов 30 декабря. Об этом сообщила пресс-служба “Укрзалізниці”.

“30 декабря в 11.25 на станции Дарница во время движения поезда №828 Киев – Борисполь-аэропорт произошло схождение первой и второй колесной пары дизель-поезда”, – говорится в сообщении.

В результате инцидента никто не пострадал. Компания начала расследование.

Рейс из Киева в аэропорт Борисполь “Укрзалізниця” запустила 30 ноября 2018 года. До карантина, связанного с пандемией коронавируса поезда курсировали в режиме 24/7. В 2019 году они перевезли около 1 млн пассажиров.

В связи с карантином в Украине были прекращены железнодорожные перевозки. Они возобновились с 1 июня. Также было закрыто авиасообщение, оно начало восстанавливаться летом. Однако после карантина авиаперелеты не возобновились на прежнем уровне. К примеру, один из поездов, который курсировал по маршруту Киева – Аэропорт Борисполь, передали на другой маршрут.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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