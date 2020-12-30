Дедушки правого террора

30.12.2020, 15:58, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Как СК ловит нацистов на пенсии после смерти Тесака (18+).

21 декабря 2003 года на территории детского сада в московском районе Гольяново нашли отрезанную голову мужчины. Неподалеку, на лавочке около жилого дома, — вторую.

Нашли и записку, напечатанную почему-то на печатной машинке и разосланную по разным инстанциям и СМИ.

Копия

Администрация Президента РФ

Государственная Дума

Международная организация по миграции

Посольства: США, Франция, Великобритания, Израиль, Мальта, Нигерия, Эфиопия, Мьянма, Азербайджан, Грузия, Армения, Таджикистан, Казахстан, Туркменистан, Китай, Вьетнам, Узбекистан.Последнее предупреждение

Нам очень жаль, что приходится использовать такие методы, но если наши старые предупреждения остаются без внимания — кто-то может потерять голову.

(Мы не можем привести документ полностью, поскольку надзорные органы активным образом пытаются бороться с текстами, в которых изобличают фашистов, а без цитат портрет явления неполный. «Новая газета» в свое время уже получала предупреждение от Роскомнадзора за прямые цитаты тех, кто еще был на свободе и даже пользовался поддержкой некоторых чиновников и депутатов, но потом отправился отбывать пожизненное заключение. Поэтому два фрагмента текста «Новая» приводит в пересказе. — Ред.)

Наши требования

1. Закрыть южные границы России

2. Остановить терроризм

3. [Репрессивные действия по отношению к мигрантам]

Советуем незамедлительно выполнить наши требования. Даем вам на это четыре месяца. После этого если наши требования не будут выполнены, мы клянемся [далее идут угрозы в отношении действующей власти и людей с другим цветом кожи и нехристианского вероисповедания].

В подтверждение своих слов мы представляем вашему вниманию отрезанные головы нерусской национальности в районе детского сада расположенного по адресу Красноярская, 3.

П.С.: Если вы не отнесетесь серьезно к этому Предупреждению, 20.04. 2004 года мы перейдем к еще более решительным действиям.

Штаб Подготовки Национальной Революции

Иван.

Попала эта записка и в «Новую». Орфография и пунктуация сохранены. Да, если кто забыл, 20 апреля — день рождения бесноватого фюрера.

Чуть позднее в соцсети были выложены и фотографии жертв — с припиской «С Новым годом».

Распространенное нацистами изображение отрезанных голов. Убитые люди до сих пор не опознаны. Если у вас есть какая-либо информация о них, пишите по указанным на сайте «Новой газеты» адресам. Фото из архива

Погибших так и не опознали. Тел тоже не нашли. Да и не искали особо, списав убийство на маньяков и не придав записке особого значения.

Меж тем это был первый публичный акт политического наци-террора, волна которого прокатилась по стране: БТО, БОРН, дело Рыно-Скачевского — убийства, взрывы, казни, записанные на видео и выложенные в Сеть. (Перечисленные банды и группировки не входят в списки запрещенных судами и ведомствами организаций, но мы на всякий случай предупреждаем взыскательного читателя: все эти наци-структуры — экстремистские, а люди, в них входившие, — экстремисты — ред.).

Спустя 17 лет отбывающий уже не первый срок неонацист Тесак (Максим Марцинкевич) дал показания по поводу этого двойного убийства.

Выяснилось, что голову в детский садик подкинул он.

Рассказал Тесак и о другой казни двух человек, показав на месте, где искать тела. И лишь благодаря сведениям, полученным от Марцинкевича, и указанным им местам в Смоленской области были найдены скелетированные останки тех, кого убили еще в сентябре 2003-го. Назвал Тесак и фамилии.

Кадр с места поисков останков по показаниям Тесака. Источник: СКР

23 декабря этого года СКР отчитался о задержании шести неонацистов, причастных, по версии следствия, к этим четырем убийствам. Следователь оказался с юмором, направив группы захвата фактически день в день с убийствами начала 2000-х.

Сотрудники ФСБ и МВД вышли на представителей ныне ликвидированной Народной национальной партии (ННП) Семена (Буса) Токмакова и Андрея Кайля, а также других подозреваемых: Александра Лысенкова, Максима Хотулева, Павла Хрулева (Мышкина) и Алексея Гудилина — в Сочи, Тюмени и Москве. Басманный суд Москвы уже арестовал их до февраля следующего года по подозрению в групповом убийстве по мотивам национальной ненависти и вражды (ч. 2. ст. 105 УК РФ; санкция предусматривает заключение до 20 лет либо пожизненно; в том случае, если убийства людей, которым отрезали головы, будут признаны терактом, а к обвинению добавится определение «в составе организованной преступной группы», пожизненное светит всем).

При задержании сопротивление оказал только Токмаков (Бус), который попытался отстреливаться из охотничьего обреза, но был вынужден сдаться после ответного огня, открытого группой захвата.

Обрез, из которого Бус отстреливался от ФСБ. Кадры оперативной съемки

Впрочем, Токмаков — пожалуй, единственный, кто не отошел от идей двадцатилетней давности, хотя и зарабатывал себе на жизнь более чем мирным ремеслом — был детским фотографом.

Кайль переехал в Сибирь и занялся бизнесом, женился.

Лысенков тоже стал примерным семьянином, он быстро отошел от участия в наци-группировках.

Хотулев, чей отец некогда был высокопоставленным офицером МВД, пописывал в соцсетях на соответствующие темы.

Мышкин ударился в консервативное православие, а Гудилин — в язычество.

Алексей Гудилин. Заретушированы татуировка и вышивка с нацистскими и языческими символами. Фото из соцсетей

До предъявления обвинения дожили не все участники тех событий. Артем Костылев (Костыль) повесился этой осенью в подмосковном лесу. Покончил с собой Можаев. Погиб и Тесак.

Тесак

В сентябре этого года сотрудники ФСИН нашли тело неонациста Максима Марцинкевича (Тесака) в камере СИЗО Челябинска, где тот был на пересылке — его везли в Москву для будущих следственных действий, в том числе и очных ставок. Следствие пришло к выводу, что Тесак добровольно ушел из жизни, а основным доказательством тому посчитало оставленные заключенным предсмертные записки: в одной из них Тесак рассказывает о допросах, в другой — непосредственно описывает процесс самоубийства.

Вот, что Марцинкевич писал своей девушке перед смертью. «Стал бы я не НС (национал-социалист — прим. ред.), а либертарианцем, не совершал целой кучи политически обоснованных убийств, не сидел бы в тюрьме (…), не готовился бы совершить самоубийство (…). Я говорю и о своих прямых жертвах, и о тех, кого я сагитировал, и об их жертвах».

Предсмертная записка Тесака, адресованная гражданской жене. Источник: Baza

Тесак отбывал третье и самое длительное (10 лет колонии) наказание фактически «за любовь к кинематографу». У Марцинкевича никогда не было публичной славы оголтелого уличного бойца или наци-идеолога, а все внимание к его личности в ультраправой среде было приковано из-за постановочных или агитационных видеороликов. В нулевых это были отснятые на телефон мыльные клипы ныне запрещенной в РФ «творческой студии» «Формат-18», где Тесак и его подельники шутили на тему этнических чисток, а также видео с уличными провокациями (например, ролик со срывом дебатов в кафе «Билингва»), позже — сюжеты проектов «Оккупай педофиляй» и «Оккупай наркофиляй» с нападениями на людей, которых Марцинкевич считал педофилами или наркоторговцами.

ПРОДОЛЖЕНИЕ