 

«Письмо, которое не будет отправлено»: Дочь Легкоступовой обратилась к певице в день 55-летия

30.12.2020, 15:36, Разное
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В день, когда Валентине Легкоступовой могло бы исполнится 55 лет, к ней в социальных сетях обратилась дочь Анетта Бриль. В своем микроблоге Instagram она опубликовала трогательные строки, назвав их «письмом, которое не будет отправлено».
Артистка ушла из жизни четыре месяца назад, но ее дочь еще не может оправиться от потери родного человека. По словам Анетты Бриль, 55-летний юбилей матери, который мог бы быть громким и незабываемым праздником, теперь «стал днем памяти». Она призналась, что видит покойную родительницу и ее черты лица в своей старшей дочери, ее глаза в печальном взгляде бабушки, а смех в младшем брате Матвее. Когда она закрывает глаза, то может ощутить запах аромата духов заслуженной артистки РФ.

Анетта Бриль отметила, что 2020 год стал беспощадным и очень тяжелым для ее семьи. Однако дочь артистки знает, что ее мать хотела бы, чтобы родные без нее продолжали жить. Она убеждена, что покойная певица все видит сверху и стала «ангелом-хранителем» для всех родных людей. В преддверии нового года Анетта Бриль призналась, что в письме к Деду Морозу попросит, чтобы «никто никуда не уходил».



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