 

Татьяна Голикова объявила новые данные о смертности от COVID-19 в России

30.12.2020, 15:34, Разное
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Татьяна Голикова сообщила также, что 45 109 человек с подтвержденным коронавирусом скончались от других причин, в основном сердечно-сосудистых и эндокринных заболеваний и болезней органов дыхания. «Для оценки ситуации влияния, то есть последствий, мы учитываем вот эти 45 109 – как смертность, на которую ковид повлиял или его последствия», – добавила вице-премьер.

По ее словам, в ближайшие месяцы данные по смертности от коронавируса могут «несколько корректироваться», поскольку органы здравоохранения ежедневно получают обновленные данные патологоанатомических вскрытий.

Ранее Татьяна Голикова сообщила о том, что смертность в РФ увеличилась на 13,8% в 2020 году, и более 80% прироста связаны с коронавирусом и его последствиями.

Голикова также сообщила о стабилизации ситуации с заболеваемостью практически во всех регионах страны. Долгосрочные прогнозы чиновница назвала «неблагодарным делом», однако есть основания полагать, что эпидемиологическая обстановка стабилизируется к весне.

25 декабря лаборатория Сбербанка «Сбериндекс» подготовила исследование под названием «Итоги 2020». Математическое моделирование показало, что к концу года COVID-19 в стране переболеют 16,6 миллионов россиян, или 11,3% населения. Эти данные отличаются от официальных показателей более чем в пять раз: федеральный оперштаб информирует о 3,1 миллиона подтвержденных случаях COVID-19. Специалисты отметили, что реальный уровень заражения гораздо выше за счет случаев легкого течения коронавируса и бессимптомного носительства — чаще всего такие случаи остаются невыявленными.



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