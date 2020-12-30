Итоги года. Конфликт года. Нагорный Карабах

30.12.2020, 15:31, Разное

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В этом году наше издание в очередной раз подводит итоги года. В этот раз мы решили не мучить вас множественными ссылками, а акцентировать внимания исключительно на главных событиях, произошедших в 2020 году.

В рубрике «Конфликт года» победил, если будет корректно так выразиться, конфликт в Нагорном Карабахе. Вкратце вспомним хронологию событий.

А ведь мы предлагали решить судьбу этих территорий в нарды, но нас не послушались и выбрали конфронтацию. Премьер-министр Пашинян надеялся на Россию, обещал даже ей 12 баллов на Евровидении дать и предложил призывать россиян в Вооружённые силы Армении. Надеялся глава правительства Армении и на помощь Европы, пообещав ей в качестве бонуса признание однополых браков в стране, если ЕС признает Карабах Арменией. В итоге пришлось самому сесть в танк и уничтожать азербайджанские танковые дивизии. Победа, как казалось Пашиняну, была близко. Он даже намеревался провести военный парад в Ереване.

В итоге же придётся платить репарации. Из этого глава правительства призвал не делать трагедии. Алиев потребовал от Пашиняна пройти капитуляцию по турецким традициям. Премьер должен будет подъехать к лидерам Азербайджана и Турции на осле и просить их принять компенсацию в размере 2/3 золотого запаса Армении. Иначе Алиев угрожает выйти из перемирия и «освободить Ереван». Пашинян снова обратился к России и предложил ей заплатить компенсацию Еревану. А чтобы Кремль был сговорчивее попросил у международного сообщества ввести санкции против «Турецкого потока». Потом Пашинян остыл и даже попросил российское гражданство.

Азербайджан выиграл не только войну за Карабах, но и закрепил свой успех, вернув 5 торговых павильонов в торговом комплексе «Фуд Сити». Президент Алиев подписал указ о вхождении озера Севан в состав Азербайджана. Заручился Азербайджан и международной поддержкой в лице президента Косово. Да что там президент Косово, сама Грета Тунберг поддержала Азербайджан в намерении ударить по АЭС в Армении. Турция согласилась стать посредником и миротворцем в армянско-азербайджанском конфликте. Ещё Эрдоган предложил создать в Анкаре совместное посольство Азербайджана и Армении.

Были у этой войны и неожиданные жертвы. Резидент Comedy club, белорус Андрей Скороход был изгнан из этого клуба интеллектуального юмора, так как был уличён в азербайджанском происходении. Сам «Камеди» в Азербайджане запретили, а вот «Международная пилорама» будет выходить на азербайджанском языке. Ещё одной жертвой стал блогер-урбанист Илья Варламов. Претензии к нему высказали обе стороны за статью о велодорожках в Нагорном Карабахе.

Помирит всех, как всегда, Россия, которая предоставит Армении и Азербайджану кредит на $3,5 млрд. А вот Никита Михалков подвёл итоги конфликта просто. Он заявил, что её не было, а всё это постановка ЦРУ.