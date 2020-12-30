 

A-321 экстренно сел в Шереметьево из-за трещины в лобовом стекле

30.12.2020, 15:30, Новости дня
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Самолет A-321, летевший из Симферополя, совершил экстренную посадку в Шереметьево, сообщили в экстренных службах Москвы.

Борт совершил посадку из-за трещины в лобовом стекле, пояснили в экстренных службах столицы РИА «Новости».

Источник ТАСС в авиационных службах пояснил, что пассажирский Airbus A321 направлялся из Симферополя в Москву. «У него трещина лобового стекла со стороны КВС (командира воздушного судна», – отметил он.

Ранее в среду самолет авиакомпании «Руслайн» вылетел в среду из Калининграда в Петрозаводск, но вернулся в аэропорт отправления из-за технической неполадки.



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