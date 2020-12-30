Ученые предупредили об опасности «тихой гипоксемии» при COVID-19

30.12.2020, 15:30, Новости дня

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Испанские ученые выяснили, что у пациентов с тяжелой формой коронавируса, в результате которой возникает пневмония, нередко наблюдается гипоксемия, то есть снижение уровня кислорода в артериальной крови, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Function.

Отмечается, что при этом симптомы, которые должны сопровождать это – одышка или учащенное дыхание – зачастую отсутствуют, информирует телеканал «Звезда».

Специалисты объяснили, что при обычной гипоксемии одышку и учащение дыхания запускают каротидные тельца – это небольшие органы, которые расположены по обе стороны шеи рядом с сонной артерией. При обнаружении падения кислорода в крови, они посылают в мозг специальные сигналы.

Когда же у больного COVID-19 возникает «тихая гипоксемия», то защитный механизм не срабатывает. По мнению исследователей, это может быть связано с тем, что при коронавирусе каротидные тельца заражаются и перестают нормально функционировать.

«У многих пациентов с COVID-19 наблюдается атипичное и вызывающее недоумение клиническое проявление: у них тяжелая гипоксемия с уровнем артериального давления кислорода даже ниже 50 миллиметров ртутного столба не сопровождается явными признаками одышки или значительного учащения дыхания», – говорится в исследовании ученых.

Исследователи предупреждают, что из-за этого у пациента может резко ухудшится клиническое состояние. В настоящее время ученые проверяют свою гипотезу. Если она подтвердится, то специалисты будут работать над созданием терапевтических методов лечения больных коронавирусом с «тихой гипоксемией».

Ранее стало известно, что COVID-19 может спровоцировать редкую инфекцию, которая приводит к потере зрения.

Напомним, в РФ масштабная добровольная вакцинация от коронавируса стартовала в начале декабря.

За минувшие сутки в РФ выявлено 26 513 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 3,1 млн случаев заболевания.