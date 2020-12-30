 

В РФ произвели более 2 млн доз вакцины «Спутник V»

30.12.2020, 15:30, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

В РФ произведено более 2 млн доз отечественной вакцины от коронавируса «Спутник V», до конца года в гражданский оборот поступит более 1 млн доз, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров.

«Произведено уже более двух миллионов доз «Спутник V» – это и первого, и второго компонента. До конца года будет введено в гражданский оборот более миллиона доз, что позволяет нам обеспечить ритмичную поставку в регионы нашей страны», – передает его слова в интервью телеканалу «Россия 24» РИА «Новости».

«Если накопительно, то с начала производства по сегодняшний [день] мы произвели даже чуть больше, чем изначально планировали, это произошло за счет нахождения технологий, которые позволяют увеличивать масштабирование в тех средах на том оборудовании, которое сегодня используется нашими компаниями», – отметил Мантуров.

По его словам, сейчас лекарственными средствами, в том числе для лечения коронавируса, обеспечены все регионы.

«Госпитальный и амбулаторный сегмент, это проблема – ее практически и не было, и уже сегодня она точно не стоит на повестке. Все регионы обеспечены в этом направлении по перечню лекарств, по ковидной тематике в частности, причем с запасами на несколько недель», – добавил Мантуров.

Напомним, в начале декабря было объявлено о начале масштабной вакцинации россиян от COVID-19. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, как подготовиться к вакцинации, а психолог назвал способы избавления от страха перед этой процедурой.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.11 / Случай обледенения вантового моста во Владивостоке сочли первым в мире

19.09 / ЕС не введет санкции против Беларуси в понедельник

22.08 / Пушилин назвал число жителей ДНР с российскими паспортами

21.11 / Путин назвал главные риски для мировой экономики

10.10 / Названа статья, по которой задержали Атамбаева

06.08 / 6 августа Зеленский внесет в Раду законопроект о повышении минимальной зарплаты до 5 тыс. гривен

25.09 / Штурмовики уничтожили «противника» авиаударами на полигоне Капустин Яр

30.10 / Андрей Шевченко поделился совместным снимком со старшим сыном

14.10 / Доминго рассказал, как заражение коронавирусом изменило его жизнь после выздоровления

16.07 / Стало известно о планах раскрыть ТТХ российских вертолетоносцев

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска