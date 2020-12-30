 

Мнение: Ненужный Сергий

30.12.2020, 15:28, Разное
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Меня ничуть не удивил арест Николая Романова, бывшего милиционера и арестанта, отсидевшего срок в нижнетагильской ИК-13 , прославившегося под именем схиигумена Сергия.

Куда больше должно удивлять только то, почему Сергия заждалась тюремная камера.

Впрочем, и это не удивляет. Пока Романов был выгоден системе, помогал власти приучать народонаселение к смирению и почитанию власти, на его «странности» смотрели сквозь пальцы, ему прощали «шалости». Но стоило Сергию начать «свою игру», он перестал быть нужным. И даже опасным. Потому что у него оказалось чересчур много поклонников и последователей.

Вот и арестовали схиигумена Сергия, который в полицейских протоколах и трех уголовных делах проходит, как Николай Романов. Задержали, вывезли в Москву, получили санкцию суда на арест.

От Сергий отвернулась даже Наталья Поклонская. И заявила: «…Я уверена, что следствие, прокуратура, суд разберутся. То, что я видела в YouTube, — умереть за Россию, все дела — это страшно и очень опасно. Люди пытаются найти в церкви правильные способы веры, а слышат такие проповеди. Мне просто жалко людей, которым морочат голову. Люди должны жить, а не умирать за что-то. Этот год очень сложный, ещё и вот такие проповеди — они ещё больше вводят в депресняк» (отсюда).

Хотя всего несколько месяцев назад, минувшим летом Поклонская говорила про Сергия:
– Да, я знакома с отцом Сергием. Хороший человек, ничего дурного про него сказать не могу…

На снимках:
Романов в Басманном суде Москвы, фотография отсюда
Романов и Поклонская, фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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