Володин указал на необходимость анализа эффективности работы органов власти

30.12.2020, 15:08, Разное

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Он напомнил, что когда шла речь о внесении поправок в Конституцию, важно было учитывать, что за 27 лет многое изменилось. Поправки призваны повысить эффективность власти, подчеркнул Володин.

“Правильно делает правительство, что, проведя анализ, выходит на решение по сокращению ряда заместителей или ведомств, которые дублируют друг друга”, – сказал председатель нижней палаты.

Пандемия коронавируса и спад в экономике должны мотировать к повышению качества работы, уверен Володин. “И в обязательном порядке мы этот фактор должны учитывать, чтобы еще раз вернуться к вопросу эффективности работы госаппарата, работы ведомств и министерств”, – добавил глава нижней палаты.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин анонсировал реформу государственного аппарата. Оптимизация затронет 45 федеральных министерств и ведомств. В них сократят 74 структурных подразделения.