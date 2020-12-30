Озвучен неутешительный прогноз по курсу рубля в 2021 году

30.12.2020, 15:08, Разное

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Большинство аналитиков сходятся во мнении, что к концу января-началу февраля следующего года цена на нефть составит 55-60 долларов за баррель. В таком случае отечественная валюта будет стоить 71-73 доллара. Укрепление курса рубля в ближайшее время маловероятно.

“Чтобы рубль стоил 55-63, нефть должна стоить 120-150 долларов, но сейчас в мире огромный переизбыток нефти, все это знают, поэтому такой цены, скорее всего, не будет”, – рассказал “Дни.ру” председатель

Совета директоров Инвестиционной компании Custodian Андрей Плотников.

В этом году реальные доходы россиян упали на 8% – это беспрецедентный случай с 1990-х годов. Материальное положение населения действительно ухудшилось. Особенно тяжело приходится жителям регионов. “Ни одного драйвера роста национальной валюты не вижу”, – озвучил неутешительный прогноз Плотников.

Плотников порекомендовал россиянам диверсифицировать свой валютный портфель и разделить все накопления на доллары, евро и швейцарские франки: 40% сбережений в евро, 30% – в долларах и 30% – в швейцарских франках. В последние годы европейская валюта показала свою стабильность.

“В Еврозоне сейчас гораздо меньше проблем, чем в Америке или в нашей стране. К тому же евро интереснее и в плане волатильности, растет к рублю намного лучше”, – пояснил председатель компании Custodian.

Швейцария стабильная страна в плане экономики и валюты. Швейцарский франк обладает одной из самых минимальных волатильностей. Во многом это связано с тем, какую роль страна играет на мировой арене. В большинстве случаев она сохраняет нейтралитет.

С экспертом не согласился финансовый аналитик TradingView, Inc. Игорь Кучма. По его словам, именно американская валюта сегодня является главной резервной валютой. “Большинство торговых операций проводятся в долларах, доллар можно обменять в любой стране и мало кто откажет его принять”, – сказал он.

Однако предсказать, что именно будет с американской валютой в 2021 году, пока сложно. Многие аналитики прогнозируют, что доллар будет падать из-за введения дополнительного пакета мер поддержки. Однако если отношения США и России начнут ухудшаться, то доллар продолжит расти.

Что лучше для России – сильный или слабый рубль, нельзя сказать точно. Если бы в стране была здоровая экономика, то можно было бы извлечь пользу из слабого рубля – иностранные граждане могли бы закупать валюту. “Но экономика находится в состоянии стагнирования и выбирать не приходится”, – подчеркнул Плотников.

Сегодня важно не то, какой курс рубля, а насколько он волатилен по отошению к другим валютам. Для экономики любой страны плохо, когда ее национальная валюта каждый день ходит вверх-вниз на 1,5-2%. Поэтому говорить об укреплении курса рубля в 2021 году не стоит.