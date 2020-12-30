 

“Сердце разрывается”. Дочь и внучка заразившейся коронавирусом Фрейндлих оказались с ней в одной больнице

30.12.2020, 15:06, Новости дня
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Внучка заразившейся коронавирусом советской и российской актрисы Алисы Фрейндлих Анна Тарасова 29 декабря на своей странице в Instagram сообщила, что находится на лечении в одной больнице с артисткой.

Это первый Новый год, когда моя семья встретит в совсем других реалиях. Но даже в столь сложное время судьба распорядилась так, чтобы мы были вместе – я, мама, бабушка Алиса. Сердце болит, разрывается. Но я знаю, что все будет хорошо. Точно будет. [Дочери] Соне нужна здоровая мама, бабушка и прабабушки”, – написала Тарасова.

Фрейндлих родилась 8 декабря 1934 года в Ленинграде (СССР). Во втором браке с режиссером Игорем Владимировым у нее в 1968 году родилась дочь Варвара. 

Внучка Фрейндлих Анна Тарасова – дочь Варвары Владимировой и российского политика Сергея Тарасова. У нее есть старший брат Никита.

28 декабря стало известно, что с 25 декабря заразившаяся коронавирусом Фрейндлих находится в реанимации одной из санкт-петербургских больниц, а все спектакли с ее участием в БДТ имени Товстоногова отменены. 

29 декабря медики озвучили оптимистичный прогноз относительно выздоровления актрисы, а ее состояние назвали стабильно тяжелым и таким, которое соответствует возрасту пациентки.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В России по состоянию на 28 декабря количество заболевших превысило 3,07 млн человек, из которых 55,1 тыс. умерли. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение заболевания.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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