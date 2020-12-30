От Роналду до Кайли Дженнер: 10 самых популярных снимков звезд в Instagram в 2020 году

30.12.2020, 14:58, Разное

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На протяжении всего года фолловеры знаменитостей усердно лайкали их снимки, и чьи фанаты отличились больше других, на днях выяснили журналисты. Лидером в списке самых популярных звездных фото в Instagram оказался снимок Криштиану Роналду, который футболист опубликовал в связи с кончиной легенды футбола Диего Марадоны. Это фото лайкнули 19,5 миллиона раз. Роналду же принадлежит и восьмое место рейтинга – фото с его дня рождения собрало 14,3 миллиона лайков.

1 место (19,5 миллиона лайков) – Криштиану Роналду и Диего МарадонаНа втором месте – снимок на странице Чедвика Боузмана, исполнившего роль Черной Пантеры в фильмах киновселенной Marvel. Он ушел из жизни в возрасте 43 лет, причина смерти – рак толстой кишки, который диагностировали в 2016 году. Черно-белый снимок на его странице опубликовали уже после смерти актера, он собрал 19,1 миллиона лайков. Замыкает тройку фотография на странице Лионеля Месси, также связанная с трагичным событием – смертью Диего Марадоны:

Очень печальный день для всех аргентинцев и для футбола. Он оставляет нас, но не уходит, потому что Диего вечен. Я помню все прекрасные моменты, пережитые с ним, и хочу выразить соболезнования всей его семье и друзьям. Покойся с миром.

2 место (19,1 миллиона лайков) – Чедвик Боузман 3 место (16,3 миллиона лайков) – Лионель Месси и Диего МарадонаЧетвертое место заняла Кайли Дженнер, но самой миллиардерши в кадре нет. Зато там позирует Трэвис Скотт с их общей дочерью Сторми. Серия снимков, иллюстрирующая милые отношения отцов и детей, собрала 15,9 миллиона лайков. Кстати, именно Дженнер принадлежит лидерство по количеству популярных снимков в десятке лучших: так, ее же фото, где Сторми купается в пене, оказалось на шестом месте (15,4 миллиона лайков), видео, где она позирует со Сторми, – на седьмом месте (14,5 миллиона лайков), фото, где она позирует с Трэвисом, оказалось девятым (14,2 миллиона лайков).

Замыкает пятерку популярных фото года – кадр с Instagram-страницы ЛеБрона Джеймса, который баскетболист опубликовал после смерти Коби Брайанта (15,5 миллиона лайков). Последнее фото со страницы Брайанта, в свою очередь, оказалось на десятом месте – там он также позирует с ЛеБроном (14,2 миллиона лайков).

4 место (15,9 миллиона лайков) – Трэвис Скотт и Сторми 5 место (15,5 миллиона лайков) – ЛеБрон Джеймс и Коби Брайант 6 место (15,4 миллиона лайков) – Сторми Вебстер 7 место (14,5 миллиона лайков) – Кайли Дженнер и Сторми Вебстер 8 место (14,3 миллиона лайков) – Криштиану Роналду с семьей 9 место (14,2 миллиона лайков) – Кайли Дженнер и Трэвис Скотт 10 место (14,2 миллиона лайков) – Коби Брайант и ЛеБрон Джеймс