Ученые объяснили уязвимость к тяжелому заражению COVID-19

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30.12.2020, 14:44, Разное
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В результате проведения исследования исследователи из Швеции и Германии смогли объяснить уязвимость к тяжелому заражению COVID-19. Как предполагается, сложное течение коронавируса SARS-CoV-2 обусловлено унаследованными генами от неандертальцев или древних предков, которые были общими у людей с ними.
По словам ученых, тяжелое заражение коронавирусной инфекцией связано с генетическими вариациями, состоящими из шести генов в области третьей хромосомы, которая протягивается на основания из 50 тысяч пар. Кроме этого, исследователи выявили на двенадцатой и девятой хромосомах определенные защитные области, значительно снижающие риск тяжелого протекания COVID-19. Данные части генома, как предполагается, были унаследованы современными людьми от неандертальцев. Оказалось, что у них общая промоторная область гена DPP4, оказывающая влияние на восприимчивость к коронавирусной инфекции. Данная внеклеточная дипептидилпептидаза принимает участие в процессе метаболизма глюкозы и выступает в качестве рецептора для гена MERS.

Мнения ученых по поводу DPP4 разделились, так как некоторые исследователи не считают, что ген стал рецептором для коронавируса SARS-CoV-2. Однако ингибиторы уже успели протестировать на пациентах с диабетом. Эксперты считают, что они таким же образом оказывают воздействие на больных с диагностированным COVID-19, помогая облегчить их состояние здоровья.



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