 

Александр Песков пожаловался на нехватку современных ярких образов для пародий

30.12.2020, 14:44, Разное
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Во время интервью Александр Песков пожаловался на то, что сейчас в мире российского шоу-бизнеса нет современных ярких образов для пародий. По словам артиста, очень трудно подобрать певцов или певиц, которых можно качественно и красиво спародировать.
Александр Песков вспомнил, что он уже перевоплощался в Ольгу Бузову, Жанну Фриске, Ани Лорак и Светлану Лободу. Больше на слуху у пародиста нет интересных современных звезд. Он не отрицает, что существует много творческих ребят, которые делают интересный продукт, но их нельзя сравнивать по харизме и яркости с Майей Кристалинской или Аллой Пугачевой. Пародист боится, что если так пойдет и дальше, то о его жанре можно будет забыть. Музыкальная пародия как таковая «может оказаться на грани исчезновения».

В последнее время свои вокальные таланты на сцене представляют не только известные артисты, но и люди, далекие от эстрады по своему роду занятия. В пример можно привести Дмитрия Рогозина, возглавляющего «Роскосмос», который написал и исполнил целый ряд композиций о космосе. А версия песни «All I Want for Christmas Is You» в исполнении футбольного тренера Леонида Слуцкого стала настоящим хитом соцсетей.



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