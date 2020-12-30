Даня Милохин: Я зарабатываю в месяц больше 2,8 млн рублей

30.12.2020, 14:44, Разное

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Новым героем выпуска на YouTube-канале «Осторожно, Собчак!» стал популярный блогер Даня Милохин. Звезда TikTok признался Ксении Собчак, что сейчас зарабатывает в месяц более 2,8 миллиона рублей.

При этом знаменитость совершенно не умеет распоряжаться своими средствами. Однако он оказывает финансовую поддержку своей приемной семье и часто выручает друзей, оказавшихся в серьезном положении. Во время интервью журналист отметила, что ранее Даня Милохин, если верить СМИ, зарабатывал ежемесячно примерно два миллиона рублей. Блогер признался, что эта сумма уже больше, но конкретную цифру называть не стал. В издании Forbes специалисты подсчитали: заработок юной TikTok-звезды – примерно 2,8 миллиона рублей.

Даня Милохин пояснил – ему неприятен тот факт, что в списке Forbes выше него оказались другие молодые блогеры. По его мнению, их доходы значительно завысили. По словам Ярослава Андреева, который является создателем агентства блогеров, Даня Милохин намеренно скрывает свои заработки, так как не хочет разрушать закрепившийся образ «мальчика из детского дома».

В 2020 году блогер выпустил с Николаем Басковым совместную песню «Дико тусим», сочетающую рэп и эстрадную музыку. Со средины сентября клип набрал более 30 миллионов просмотров. Также TikTok-звезда исполнил с певицей MARUV советский шлягер «Есть только миг» для сериала «Перевал Дятлова».