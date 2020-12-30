Завершение строительства аэропорта на космодроме Восточный перенесено

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30.12.2020, 14:38, Новости дня
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Строительство аэропорта на космодроме Восточный завершится в 2024 году, а не в 2023-м, как планировалось ранее, сообщил замгендиректора Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ) по созданию космодрома Восточный Сергей Костарев.

«Завершение строительства современного аэропортового комплекса на космодроме Восточный запланировано в 2024 году», – сообщил Костарев в интервью журналу «Русский космос», передает ТАСС

По словам замгендиректора ЦЭНКИ, это будет один из самых современных аэропортов страны.

Напомним, исполнительный директор Роскосмоса по капитальному строительству и техническому перевооружению отрасли Татьяна Андреева-Янская сообщала, что возведение аэропорта должно завершиться в 2023 году.

Ранее глава госкорпорации сообщал, что первый в 2021 году пуск ракеты-носителя «Союз-2» с космодрома Восточный планируется в феврале.



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