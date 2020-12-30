Почему разведётся Саша Зверева – Личное мнение

30.12.2020, 14:30, Разное

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Саша Зверева — антипрививочница, адепт домашних родов в антисанитарных условиях и певица одной песни про солнышко в руках — наконец-то, сбросила с себя весь этот эзотерический бред и показала своё истинное лицо.



Фото: Соцсети

Что же это за лицо такое, и при чём тут развод?

А я, пожалуй, процитирую Сашу, и вам всё сразу станет понятно.

«Он (муж) знает, что такие поступки меня отвернут от него настолько, что мы вряд ли после этой глупости сможем остаться вместе. Он не возьмет на себя такой риск».

О каких «таких поступках» вещает Саша? Какой такой риск «не возьмёт на себя» её упитанный муж-американец?

Речь — о вакцине против коронавируса.

Если тихий, улыбчивый Дэн — так зовут мужа Саши — сделает прививку против ковида, то она его бросит. Ну, или так, по крайней мере, говорит.

Только глубоко неуверенные в себе женщины, хоть и бойкие с виду, шантажируют мужчин разводом.

Давить на мужчину, ставить ему условия, ограничивать его свободу, включая свободу выбора, — это поведение не любящей и любимой женщины, но боевой курицы.



Фото: Соцсети

Боевой курицей движет не любовь. Ею движут цели, и мужчина во всей этой истории — либо самоцель, либо инструмент в достижении цели.

Боевая курица хватает мужика, который более-менее отвечает её требованиям, тащит его в брак, беременность, ипотеку, но в глубине души не уважает его и, как следствие, не доверяет ему в принятии решений.

Иными словами, считает его дураком.

Боевая курица всегда пытается взять под контроль решения и поступки Оладуха. Он, бывает, сопротивляется, и тогда пара скандалит. В некоторых случаях, доходит и до развода, который, думаю, в скором времени и ожидает Сашу Звереву.

Её муж, хоть и парень с безвольным лицом, но всё-таки американец.

Для любого американца — независимо от его возраста, веса, религии, политических взглядов и сексуальной ориентации — высшей ценностью является свобода. Свобода слова, свобода выбора, пусть и наносная.

Это нашего мужика, мать которого всю жизнь клевала в темечко отца, можно тоже клевать. Он — то прогнётся, то отмахнётся. И то — до поры до времени.

Американец с его «я» с большой буквы и статуей Свободы, в качестве символа страны, патриотизма и его самого, такое терпеть не будет.

Для среднестатистического американца ограничение свободы выбора — это веская причина прервать отношения. Саша, как простая русская баба, пришла в чужой монастырь со своим уставом.

Устав выглядит так:

«Если ты сделаешь (или не сделаешь) то, о чём я тебя прошу, то я от тебя уйду!»

Пацаны, знакомая схема? Как вы ведёте себя, когда на вас давят ваши боевые курицы? Что чувствуете по отношению к ним в такие моменты?

Девки, злоупотребляете? Только честно!

Если да, то немедленно перестаньте. Это — провальная схема выстраивания отношений и с мужчинами, и, прежде всего, с самими собой.

Войдите в новый — 2021 год — женщинами, которые себя уважают. Сбросьте с себя куриное оперение. Хватит уже. У вас — одна жизнь, и проживать её стоит только с теми людьми, которым вы полностью доверяете.

Если вы живёте с мужчиной, которого уважаете, которого любите, которому доверяете, то у вас автоматически отпадает потребность его контролировать, на него давить, им манипулировать.

Не доверяете мужчине? Отпустите его штаны. Неужели руки не устали — так цепляться?

А у Саши Зверевой — развод не за горами. Я редко когда ошибаюсь. Попомните моё слово.