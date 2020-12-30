Володин рассказал о важности принятия законов прямого действия

30.12.2020, 14:16, Разное

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В уходящем году депутаты приняли 553 закона, из них 67,5% – прямого действия, уточнил председатель ГД. По его словам, важно принимать как можно больше таких нормативно-правовых актов.

“В прошлом году этот показатель составлял 60%, то есть рост достаточно серьезный, но нам есть к чему стремиться, останавливаться нельзя”, – сказал Володин.

Пандемия заставила Думу переформатировать повестку. Депутаты приняли 122 закона по защите граждан, расширили полномочия правительства для более эффективного принятия решений, напомнил спикер.

Говоря о законах, которые вступят в силу в новом году, председатель ГД выделил поправки о налогах для отрасли IT. “Если говорить о налоге на прибыль, то IT-отрасль будет уплачивать порядка 3% налога. А если говорить об отчислении во внебюджетные фонды, отчисления составят 7,6% вместо 14. Это серьезная поддержка”, – рассказал спикер.

Также он напомнил об изменениях в финансировании федеральных медицинских учреждений, научных центров, клиник медицинских вузов федерального уровня. Они будут получать средства из фонда ОМС напрямую. Это улучшит финансирование высокотехнологичных медучреждений, уверен Володин.

Спикер отметил высокий уровень консолидации депутатского корпуса при принятии законов. Выносимые решения поддерживались представителями общества вне зависимости от политических пристрастий, считает председатель ГД.

“В течение уходящего года и предыдущего уровень поддержки всеми фракциями принимаемых законов составил 80%. Это очень высокий показатель консолидации”, – отметил Володин.