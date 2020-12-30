Москвичам дают возможность поскорее вернуться к нормальной жизни

30.12.2020, 14:16, Разное

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Ограничительные меры в Москве принимались в условиях беспрецедентной ситуации. Вирус стремительно распространялся, и медлить в тех условиях было чревато выходом ситуации из-под контроля. Властям пришлось пойти на непопулярные меры, которые ограничивали привычную жизнь граждан.

Спокойно принять временные ограничения оказались способны не все. Некоторые люди начали критиковать действия властей и говорить о нарушении прав и ущемлении свобод людей. При этом в части 3 статьи 55 Конституции России прямо сказано: права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены в целях защиты жизни и здоровья.

Именно с такой ситуацией властям пришлось столкнуться весной 2020 года. Режим повышенной готовности в Москве действует по сей день. Мэр столицы Сергей Собянин как высшее должностное лицо региона имеет право устанавливать обязательные для исполнения гражданами и организациями правила поведения. Согласно законодательству (статьи 4.1 и 11 Федерального закона № 68-ФЗ), ввести режим повышенной готовности можно в целях предотвращения возникновения чрезвычайной ситуации.

Бессмысленно отрицать, что пандемия COVID-19, от которой во всем мире погибли уже около двух миллионов человек, – достаточное основание для введения такого режима. “Все человечество не было готово ко встрече с таким опасным, новым и неизученным вирусом, а вакцину удалось сделать не сразу”, – отметила в беседе с “Дни.ру” врач-иммунолог Надежда Логина.

Принятые властями меры по борьбе с пандемией специалист считает абсолютно адекватными. “Коронавирусная инфекция протекает достаточно тяжело и сопровождается рядом отдаленных осложнений. И если нет надежной защиты от инфекции, нет вакцины, то сдержать распространение вируса может только механическое ограничение возможных контактов с носителями. Человечеству сложно бороться даже с известными вирусными инфекциями – тем же гриппом”, – подчеркнула Логина.

При этом власти столицы стараются не только сдержать распространение вируса, но и сохранить экономику. Несмотря на ограничения, московские предприятия продолжают работать.

Российская столица – огромный мегаполис, и управлять им очень непросто, тем более в условиях чрезвычайной ситуации, каковой является пандемия коронавируса, отметил юрист, член высшего совета общероссийского движения “Сильная Россия” Янис Юкша. “Нужно отдать должное московским властям. Принятые меры позволили сбить накал эпидемии”, – сказал он в комментарии для “Дни.ру”.

При этом уже с 30 декабря Москва начинает отменять введенные ограничения и дает возможность горожанам вернуться к нормальной жизни. Согласно указу мэра Сергея Собянина, социальные карты прошедших вакцинацию жителей столицы разблокируют. Это касается студентов колледжей и вузов и людей старшего возраста. Те, кто прошел вакцинацию, не заболеют и не заразят других. Необходимости ограничивать их передвижение и социальные контакты больше не будет.

Школьников прививка пока не касается. Сейчас речь идет о вакцинации только людей старше 18 лет. О прививке для школьников можно будет говорить только после официального разрешения Минздрава.

Разблокировка проездных с юридической точки зрения – не нарушение прав человека, а их приведение в соответствие с Конституцией, отмечают эксперты. “Это совершенно логичная мера. Предлагается некая преференция людям, которые уже не представляют опасности ни себе, ни окружающим, они могут пользоваться всеми благами, которые предоставляет Москва. Именно город оплачивает социальные карты, которые во всем мире, да и у нас тоже, стоят очень недешево”, – отметил Янис Юкша.

Давно доказано, что вакцинация – самый быстрый способ преодолеть пандемию. Сейчас прививку от COVID-19 в России делают препаратом “Спутник V”. Исследования с участием десятков тысяч добровольцев показали ее эффективность на уровне 95%. Вирусолог Александр Бутенко в беседе с “Дни.ру” назвал вакцину абсолютно безопасной. “Во многих случаях прививка проходит без побочных эффектов, иногда – при очень незначительных реакциях. Я знаю лично многих людей, которые привились этой вакциной без всяких отрицательных ощущений”, – сказал специалист.

На фоне роста числа заболевших, появление вакцины – реальный способ побороть пандемию и как можно скорее вернуться к привычной жизни без ограничений. При этом некоторые продолжают критиковать власти и утверждать, что опасность пандемии преувеличена. К сожалению, зачастую такие люди меняют свое мнение только после смерти или тяжелой болезни близких.

Россия – социально ориентированное государство, но это не значит, что все должно граничиваться исходящими сверху льготами. Люди должны понимать свою ответственность и бережно относиться друг к другу.

Любая мера социальной поддержки должна быть безопасной: и для тех, кто ее использует, и для окружающих его людей. Права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты здоровья других лиц, говорится в 55-й статье Конституции.

Если общество заинтересовано в скорейшей победе над пандемией, задача каждого из его членов – выделить два часа и сделать прививку. При этом насильно никого на пункты вакцинации не загоняют. Человек может пройти бесплатную вакцинацию и вернуться к нормальной жизни. Те, кто не хочет, могут продолжить соблюдать домашний режим и работать удаленно. Каждый делает свой выбор самостоятельно.

Пока во всем мире вводят новые локдауны и обсуждают “паспорта вакцинации”, некоторые недовольные в Москве продолжают обвинять власти в нарушениях прав и свобод и критиковать российскую вакцину. К сожалению, свой вклад в эту “кампанию” вносят и СМИ.

“Некоторые средства массовой информации нагнетают истерию и пытаются создать медийную картину, что россияне негативно относятся к вакцинации. Это не так. Люди в целом относятся к прививке от коронавируса положительно. Многие сегодня хотят и готовы защитить себя. Я сам в скором времени собираюсь сделать прививку”, – отметил Янис Юкша.