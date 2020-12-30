Что подарить на Новый год. Креативные подарки до 1000 гривен

30.12.2020, 14:14, Новости дня

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Экскурсия по городу

Интересная прогулка по городу с гидом будет отличным подарком для любителей истории и приключений. Среди всего разнообразия предложений можно выбрать как обзорную экскурсию, чтобы примерить на себя роль туриста, так и узко направленную – по определенным районам. Также некоторые гиды предлагают тематические экскурсии – по паркам, театрам, монастырям, музеям и кафе.

Пробное занятие по вокалу

Этот подарок будет приятным сюрпризом для тех, кто мечтал о карьере на сцене. А если одариваемый жаловался на отсутствие слуха, возможно, благодаря уроку вокала его мнение о своих данных изменится. В любом случае, такой новогодний подарок удивит и запомнится надолго.

Фото: depositphotos.com

Набор для рисования

Даже если адресат вашего презента не умеет рисовать, возможно, ему будет интересно покреативить. В наборы обычно входят бумага, схема для рисования и краски. Лучше выбрать рисунок, соответствующий профессии или увлечениям человека, для которого вы выбираете набор.

Музыкальная шкатулка

Такой подарок понравится сентиментальным натурам. Музыкальная шкатулка может быть как самостоятельным презентом, так и частью подарка. В нее можно положить украшение или конфеты. А мелодию выбрать по собственному вкусу: от классических мотивов до новогодних и рождественских песен.

Фото: depositphotos.com

Календарь или записная книжка с приколами

Если обычный ежедневник или календарь кажутся вам скучными, можно поискать креативные варианты. Интересным и полезным будет календарь с полезными советами или словами на разных языках мира. Так за год можно неплохо пополнить словарный запас. Креативные ежедневники могут отличаться не только яркой обложкой, а и давать возможность немного расслабиться на протяжении трудовой недели. На их страницах, кроме граф для важных дел, есть ребусы, загадки, приколы и забавные картинки.

Шампанское в интересной упаковке

Бутылка игристого вина в период новогодних праздников является одним из привычных презентов. Но ее оформление способно удивить. Бутылку можно “превратить” в елку, ракету, снегурочку или Санта Клауса, надев на нее специальную “одежку”. Красиво будет смотреться и чехол, обшитый пайетками или обклеенный глиттером.

Фото: depositphotos.com

Прибор для иллюминации

В Новый год блеска и огоньков много не бывает. Магазины представляют большой ассортимент установок для различных спецэффектов. Это могут быть шары, рассеивающие свет, огоньки или световые звезды. Они являются интересным дополнением праздничного интерьера и альтернативой привычным гирляндам.

Ночник или подсвечник с новогодним декором

Большие и маленькие, с множеством лампочек или одной большой – выбор ночников огромен. Они могут быть выполнены в виде снеговика, оленя, совы, героев сказок – например, Снежной Королевы, Кая и Герды, Щелкунчика.

Для любителей живого огня – масса вариантов красивых подсвечников: керамических, металлических, стеклянных. Можно выбрать варианты с трафаретными стенками. Они будут рассеивать свет в виде различны фигур и узоров. А подсвечники, украшенные декором со снежинками, шишками, еловыми ветками отлично дополнят интерьер и даже украсят новогодний стол.

Фото: depositphotos.com

Необычные чашки

Новогодние чашки в виде пингвинов, Санта Клаусов, с текстами поздравлений и пожеланий заставят человека, получившего их, улыбнуться. Можно выбрать чашку с имитацией вязания пряжи или с чехлами из шерсти – в виде своеобразной “одежки” для чашки.

Футболка, расписанная собственными руками

Такой подарок лучше дарить близким друзьям, которые точно оценят ваш креатив. Футболку можно расписать цветными акриловыми красками, белыми или черными – в зависимости от задумки и цвета ткани. Здесь вам виднее, что именно писать. Это могут быть приколы вашей компании, цитаты из любимых фильмов, книг, песен и пожелания.