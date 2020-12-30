СБУ заявила о задержании членов группировки, которая может быть причастна к похищению людей

30.12.2020, 14:14, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Служба безопасности Украины задержала в Днепропетровской области группу злоумышленников, которые, по версии следствия, были причастны к ряду преступлений, среди которых и похищение людей. Об этом пресс-центр СБУ сообщил 30 декабря.

В СБУ сообщили, что в группу входило 15 человек с криминальным прошлым.

“Злоумышленники держали в страхе местных жителей путем разбойных нападений, насилия и уничтожения имущества. Также лидеры группировки, ранее неоднократно судимые за совершение особо тяжких преступлений, организовали разветвленную сеть сбыта наркотиков и психотропных веществ в области. Фигуранты реализовывали оптовые партии “товара” через личные связи, а также привлекали наркодилеров для перепродажи”, – говорится в сообщении.

По информации следствия, ежемесячный оборот запрещенных веществ составил почти 6 млн грн, действовала группировка почти год.

“Для сопровождения наркобизнеса и борьбы с “конкурентами” в составе преступной организации было и так называемое “силовое крыло”. Злоумышленники применяли к потерпевшим психологическое давление и угрожали им физической расправой. По предварительным данным, уголовники также причастны к похищению людей”, – отметили в пресс-центре.

Во время обысков в домах фигурантов СБУ обнаружила оружие, гранаты, наркотические средства и деньги. Как пишет пресс-центр, деньги были получены преступным путем.

Правоохранители задержали шесть человек. Им сообщили о подозрениях по ст. 255 (создание, руководство преступным сообществом или организацией, а также участие в ней), ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ст. 185 (кража), ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством), ст. 307 (незаконное производство, изготовление , приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. Следствие намерено ходатайствовать о взятии их под стражу.