 

С 1 января в Украине вводят единый счет для уплаты налогов и ЕСВ

30.12.2020, 14:14, Новости дня
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С 1 января 2021 года в Украине вводится единый счет для уплаты налогов. Об этом сообщила пресс-служба Государственной налоговой службы Украины.

Чтобы перейти на единый счет, необходимо осуществить три шага:

  1. Через Электронный кабинет подать “Сообщение об использовании единого счета” по форме J/F 1307001.
  2. Получить квитанцию о включении в Реестр плательщиков, использующих единый счет.
  3. Предоставить в обслуживающий банк расчетные документы с указанием реквизитов единого счета на общую сумму без определения получателей или с определением получателей.

Плательщики, которые не подали сообщение по форме J/F 1307001, продолжают платить платежи непосредственно на бюджетные/не бюджетные счета.

В налоговой обращают внимание, что отказаться от использования единого счета можно будет с 1 января следующего года.

Законы, согласно которым введена единая отчетность по ЕСВ на общеобязательное государственное социальное страхование и налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) Верховная Рада приняла 19 сентября.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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