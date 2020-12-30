Переболевшая COVID-19 Камалия рассказала о последствиях коронавируса

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30.12.2020, 14:14, Новости дня
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Украинская певица Камалия, которая переболела COVID-19 в эфире программы “Зірковий шлях” на канале “Украина”  сообщила, что болезнь отразилась на ее здоровье.

“Я заметила, что у меня [появились] головные боли и настроение меняется”, – отметила певица.

По словам Камалии, ее супруг Мохаммад Захур, который вместе с ней переболел COVID-19, после выздоровления начал жаловаться на память.

Отвечая на вопрос о вакцинации, певица заявила, что сомневается в том, стоит ли делать прививку. 

“Я еще в раздумьях. Ту сложный вопрос”, – подытожила она.

О том, что она и ее семья заболела COVID-19, Камалия сообщила 11 сентября. В начале ноября, после выздоровления, певица вместе с супругом отправилась на медосмотр в Германию.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. В марте в Украине ввели карантин. 

С начала эпидемии в Украине подтвердили 1 045 348 случаев коронавируса, 18 324 человека умерли, 698 190 – выздоровели.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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