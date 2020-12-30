Обложки года в «Новой газете»

30.12.2020, 14:12, Разное

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Выбор соучастников.

Неделю назад мы попросили наших читателей-соучастников помочь в подготовке новогоднего номера. А именно: выбрать героев года и обложку-событие года. С героями мнение редакции и соучастников совпали полностью. И вот события года на обложках.

Декабрь 2020 Октябрь и Ноябрь 2020КАК РЕШИЛИ СОУЧАСТНИКИ«ПОКА ОНА ГОРЕЛА, ВСЕ МОЛЧАЛИ»

(Гибель Ирины Славиной)

364 голоса«ЭТО БЫЛА ПЕРВАЯ НОЧЬ ПОСЛЕ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ, КОГДА В МИНСКЕ РВАЛИСЬ ГРАНАТЫ»

(Беспредел силовиков на улицах Беларуси)

343 голосаС ВОЗВРАЩЕНИЕМ!

(Алексей Навальный вышел из комы после отравления)

282 голосаУКОЛ СОВЕСТИ

(В РФ детям, больным СМА, государство не помогает с баснословно дорогим и жизненно необходимым лечением)

247 голосовКОНСТИТУЦИЯ. ОСНОВНОЙ ИНСТИНКТ

(Кремль решил переписать Основной закон в стране)

247 голосов

Всего проголосовали — 1427 человек

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