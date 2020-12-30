Обложки года в «Новой газете»
30.12.2020, 14:12,
Разное
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Выбор соучастников.
Неделю назад мы попросили наших читателей-соучастников помочь в подготовке новогоднего номера. А именно: выбрать героев года и обложку-событие года. С героями мнение редакции и соучастников совпали полностью. И вот события года на обложках.
Декабрь 2020Октябрь и Ноябрь 2020КАК РЕШИЛИ СОУЧАСТНИКИ«ПОКА ОНА ГОРЕЛА, ВСЕ МОЛЧАЛИ»
(Гибель Ирины Славиной)
364 голоса«ЭТО БЫЛА ПЕРВАЯ НОЧЬ ПОСЛЕ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ, КОГДА В МИНСКЕ РВАЛИСЬ ГРАНАТЫ»
(Беспредел силовиков на улицах Беларуси)
343 голосаС ВОЗВРАЩЕНИЕМ!
(Алексей Навальный вышел из комы после отравления)
282 голосаУКОЛ СОВЕСТИ
(В РФ детям, больным СМА, государство не помогает с баснословно дорогим и жизненно необходимым лечением)
247 голосовКОНСТИТУЦИЯ. ОСНОВНОЙ ИНСТИНКТ
(Кремль решил переписать Основной закон в стране)
247 голосов
Всего проголосовали — 1427 человек
Сентябрь 2020Август 2020Лето 2020Февраль и Июль 2020 годаЯнварь 2020
Источник: Новая газета
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