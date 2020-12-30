После скандала в Twitter Американская шахматная ассоциация разрешила смену пола короля во время игры

30.12.2020, 14:11, Разное

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Американская ассоциация шахматных игр (сокр. AACG) решила изменить правила турниров после жалоб в Twitter со стороны трансгендеров и BLM. Главными проблемами стали невозможность смены пола у короля на ферзя и отсутствие квот у белой команды на черные фигуры. Для урегулирования конфликта и пресечения потенциальных новых жалоб, AACG представила новый список правил шахматных партий, которые будут распространяться на все турниры гроссмейстеров.

Главные изменения:

• Черные пешки могут делать ход на 1 клетку больше белых;

• Король сможет менять тип фигуры на королеву (ферзя) после 10-го хода;

• В команде белых введут квоту на 2 черных пешек и 1 ладью, которые не смогут атаковать черные фигуры;

• Белой команде будет засчитывается автоматическое поражение за «детский» мат черной команде;

• Гроссмейстер будет сам выбирать пол фигур, а в игровом словаре появятся слониха, ладьиха и лошадиха;

• Король черной команды будет получать пособие в виде дополнительной рокировки за ход.

«Более тысячи лет у белых было 4% преимущество в шахматах из-за права первого хода но сегодня с новыми правилами мы восстановили равенство в игре», — заявил один из основателей AACG.

По новым правилам уже стартовал турнир за звание лучшего шахматиста Калифорнии, но AACG пришлось временно прервать проведение мероприятия после того, как чернокожий гроссмейстер Джамал Линкольн смог поставить детский мат играя за белую команду. Организаторы мероприятия проводят внутреннее расследование.