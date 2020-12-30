Первый флагман независимой Honor оснащён самой мощной SoC MediaTek, экраном-водопадом и лишён физических боковых кнопок

30.12.2020, 13:52, Разное

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Компания Honor стала независимой от Huawei и уже подготовилась к выпуску своего первого смартфона. Согласно данным инсайдеров, он будет лишен физических кнопок на боковых гранях и получит самый мощный SoC MediaTek, а также экран-водопад.

После обретения независимости бывший суббренд Huawei готовится вывести на рынок свой первый «умный» телефон. Разработки модели Honor V 40 начались еще до отделения, потому многие черты грядущей новинки достались ей «в наследство». В то время как другие производители стремятся стать первыми в использовании новейшего процессора от Qualcomm, новичок рынка дебютирует с однокристальной системой MediaTek, самой мощной в ассортименте данной марки.

Ранее в интернете публиковали рендерные изображения установленного в смартфоне защитного стекла, по которым видно, что дисплей в Honor V40 выполнен в виде так называемого водопада. Из-за подобного формата девайс лишится физических кнопок на гранях, однако его боковины могут получить функциональное применение, например, для выведения сообщений. Кроме того, экран получит диагональ в 6,72 дюйма и разрешение FullHD+. Частота обновления изображений на нем составляет 120 Герц, а вверху слева имеется вырез со сдвоенной камерой для селфи.

Согласно данным одного из техноблогеров, покупатели первого аппарата от независимой Honor получат также OLED-панель, а частота опроса его сенсорного слоя равна 300 Герцам. Данных о емкости аккумуляторной батареи устройства пока нет, зато известно, что оно будет укомплектовано быстрой зарядкой на 66 Ватт. Кроме того, Honor V40 могут обеспечить поддержкой беспроводной 45-ваттной зарядки. Официальная презентация смартфона ожидается 12 января, тогда же станут известны и остальные характеристики грядущего флагмана.