Ученые обнаружили связь между психическими расстройствами и низким уровнем витамина B12

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30.12.2020, 13:52, Разное
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Ученые после проведения исследования выяснили следующее: существует связь между психическими расстройства и тем, что в организме – низкий уровень витамина В12. Свои выводы они опубликовали в Национальной медбиблиотеке США.
Эксперты задались целью выяснить, могут ли признаки обсессивно-компульсивного расстройства быть ранними проявлениями нехватки в организме витамина В12. Данное вещество оказывает действие в виде кофактора в синтезе серотонина и дофамина. Если наблюдается дефицит данного витамина, то это сказывается на качестве сна, настроении и эмоциях человека, что в будущем приводит к психическим расстройствам. Речь идет, как утверждают ученые, о потере памяти, депрессивных состояниях, симптомах шизофрении и тревоге.

Кроме этого, специалисты относят к психиатрическим симптомам, которые связаны с дефицитом витамина В12, дезориентацию в пространстве, замешательство, паранойю, психоз, нестандартное сексуальное поведение, повышенную раздражительность и манию. О недостатке в организме витамина может свидетельствовать и изменение зрения, запахов, вкусов и сенсорных функций. Зачастую эти нарушения воспринимают как психиатрические проблемы.



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