Певица София Эллар случайно подожгла себя при записи «горячего» рождественского хита

30.12.2020, 13:52, Разное

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Певица София Эллар вместе с другом-музыкантом решила записать видео к Рождеству для своих поклонников. В ходе создания ролика произошло настоящее ЧП, когда исполнительница случайно подожгла себя.

Британская певица испанского происхождения София Эллар поддержала подписчиков своего аккаунта в соцсети Instagram во время пандемии. В компании коллеги-гитариста девушка спела песню, посвященную зимним праздникам. В ней артисты поздравили всех поклонников, пожелав счастья и успехов. Из уст звезды в сопровождении ее бойфренда, музыканта Альваро Солера, прозвучала кавер-версия известного шлягера Feliz Navidad. Во время исполнения Эллар с возлюбленным переходили с английского на испанский языки.

При этом из душевного хита композиция постепенно перешла в горячий трек, во время исполнения которого София Эллар даже не удержалась и начала пританцовывать. Эта зажигательность, как оказалось, воплотилась при записи видео буквально. Двигаясь в такт песни, певица слишком отклонилась назад, при этом забыв о стоящих там горящих праздничных свечах. Волосы Эллар не были заплетены в косу или собраны в хвостик, но свободно спадали вниз. Это и стало причиной инцидента: во время танца они воспламенились от огня свечей. Вокалистка даже сама не сразу поняла, что произошло. И только через мгновение резко отпрянула назад.

Потушить пламя ей помог друг, аккомпанирующий на гитаре. Он отреагировал молниеносно, сбив ладонями языки огня. Многочисленные фолловеры артистки оценили ее видеоролик, оставив за короткое время массу комментариев и отметок «Нравится!».