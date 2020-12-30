 

В список погибших от COVID-19 российских медработников внесли больше 1000 имен

30.12.2020, 13:50, Разное
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В «Список памяти» пополнялся ежедневно и уже в июня в нем фигурировало 255 имен. Журналисты издания «Медиазоны» нашли официальное подтверждение гибели 186 человек из этого списка, исключив, в частности, пятерых медиков из Белоруссии. Кроме того, сообщалось, что минимум трое медиков покончили жизнь самоубийством, то есть формально причиной их смерти стал не коронавирус. «Медиазона» подсчитала, что каждый 15-й умерший от COVID-19 в стране — это работник здравоохранения. Это в 16 раз больше, чем в шести странах, где эпидемия приобрела сопоставимые масштабы.

Печальный «рекорд» в «Списке памяти» принадлежит Москве — в столице погибло 137 медработника. В Московской области — 93. В Дагестане, где ситуация с распространением коронавируса приобрела катастрофические масштабы, умерло 64 медика медиков. В Санкт-Петербурге пандемия унесла жизнь 69 медработников.

В «Список памяти» также вносят данные о погибших медиках из Украины, Казахстана, Белоруссии, Молдовы, Таджикистана и других стран — всего 187 имен.

Представители власти до последнего отрицали массовую гибель медицинских работников: 25 мая руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила о том, что смертность медработников во время пандемии не отличается от других периодов. Позднее руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова сообщила о гибели 489 медицинских работников.



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