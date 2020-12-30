Детям-сиротам показали балет «Щелкунчик»

30.12.2020, 13:46, Новости дня

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Детям-сиротам в РФ показали балет «Щелкунчик» в постановке советского и российского хореографа, балетмейстера Юрия Григоровича.

Созданная в октябре 2020 года по указу президента страны Владимира Путина общероссийская общественно-государственная организация «Фонд защиты детей» совместно с Министерством просвещения при поддержке Большого театра и французской компании Pathe Live организовали 30 декабря онлайн-трансляцию балета «Щелкунчик».

Рождественскую сказку Петра Чайковского и Мариуса Петипа в постановке Юрия Григоровича увидели в 1100 учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей страны от Анадыря до Калининграда, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Всего постановку посмотрели больше 30 тыс. ребят разного возраста и их воспитатели. Кроме этого, все эти учреждения получили в подарок от фонда книжные библиотечки, доставила их «Почта России».

«В эти новогодние дни мы попросили главный театр страны показать только для детей-сирот сказку о борьбе коварства и честности, света и тьмы. Это очень важно каждому человеку. Мы верим, что «Щелкунчика» обездоленные дети примут сердцами. А, значит, добро победит», рассказал председатель «Фонда защиты детей» Альберт Анатольевич Лиханов.

Следует добавить, что над этим проектом в последние дни уходящего года трудилась целая команда операторов, режиссеров, постановщиков, артистов и сотрудников Большого театра, специалистов по онлайн трансляции, волонтеров психологического факультета МГУ имени Ломоносова, сотрудников фонда.

Первая публичная акция «Фонда защиты детей» подтверждает ее общероссийский статус своей масштабностью и международным уровнем. «Фонд защиты детей» стал единственной неправительственной организацией в мире, которой предоставлено право на трансляцию «Щелкунчика» на безвозмездной основе.