МИД оценил угрозы Киева сделать тему Крыма «адской» для России

30.12.2020, 13:46, Новости дня

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба своими обещаниями сделать тему Крыма «адской» для РФ выслуживается на антироссийской теме, сообщил источник в российском МИД.

По его словам, крымская платформа стала идеей фикс для украинских властей, и они будут продвигать ее в предстоящие месяцы. «Перспективы такой деятельности нулевые. Крым наш и таким останется вне зависимости от наличия или отсутствия каких-либо «платформ», – сказал РИА «Новости» источник.

Также он подчеркнул, что цель Киева – принести как можно больше вреда Крыму. «Для Кулебы – это попытка выслужиться на антироссийской теме. Это уже неконструктивная линия, которая не ведет к хорошему. Это выбор господина Кулебы», – сказал источник.

В МИД РФ напомнили, что РФ и Украина – страны-соседи, есть много проблем, которые надо решать вместе в нормальном диалоге.

«А когда разбрасываются такими заявлениями, отдаляется возможность нахождения каких-то конструктивных решений любых имеющихся проблем», – заключил он.

Ранее Кулеба пригрозил серьезно усилить санкционное давление на Россию из-за Крыма. По его словам, эта тема станет для Москвы «адской» в следующем году.

Также глава МИД Украины отметил, что главным инструментом давления на Москву будет так называемая крымская платформа – международная площадка, участники которой намерены координировать давление на Россию.