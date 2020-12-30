 

Путин поручил создать самолет с двигателем ПД-35 к 2027 году

30.12.2020, 13:46, Новости дня
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Самолет двигателем ПД-35 должен быть готов к 2027 году, необходимо довести эту работу до конца, сообщил президент Владимир Путин в ходе встречи с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

«ПД-35 с тягой 35 тонн – это перспективная модель, он должен быть к 2027 году готов, но мы планировали его к широкофюзеляжному самолету. Даже если к этому времени – это продукция длительного цикла изготовления – он не будет готов, все равно над двигателем нужно работать. Можно его будет использовать на удлиненной версии Ил-96, но надо помочь двигателестроителям довести эту работу до конца», – передает слова главы государства РИА «Новости».

ПД-35 (перспективный двигатель тягой 35 тонн) – проект российского двухконтурного турбовентиляторного двигателя сверхбольшой тяги (с тягой на взлете от 33 до 40 тонн). Общий объем инвестиций в проект ПД-35 составил 180 млрд рублей. Головной разработчик – «ОДК-Авиадвигатель», головной изготовитель – АО «ОДК-Пермские моторы». Предполагается, что двигатель будет устанавливаться на российско-китайский самолет CR929 и на Ил-96-400М.



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