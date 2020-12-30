 

Володин рассказал о планах на Новый год

30.12.2020, 13:24, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Новый год – семейный праздник, отметил спикер. По словам Володина, он планирует встретить 2021 год в кругу родных и близких.

“Буду так же, как и все, встречать Новый год дома с семьей”, – сказал спикер в эфире телеканала “Россия 24”.

Председатель нижней палаты пожелал россиянам счастья, здоровья и удачи в новом году. Он выразил надежду, что все проблемы и вызовы поскорее уйдут в прошлое.

Напомним, что Госдума 24 декабря провела последнее пленарное заседание осенней сессии. В 2020 году депутаты приняли 553 закона.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.11 / Бессимптомный пациент распространял коронавирус рекордные два месяца

16.08 / Коротко по Белоруссии

29.06 / Мнение: На карачках (за обнуление)…

11.07 / Алена Водонаева прокомментировала слухи о романе Павла Прилучного и Мирославы Карпович

21.12 / Российский генерал предупредил о подготовке Эрдогана к экспансии в Крым

25.09 / Евгений Понасенков возглавил партию в Приднестровье

11.09 / Кому нельзя прививаться вакциной от COVID-19: мнение иммунолога

15.09 / Мнение: Навальный в мире живых…

18.10 / Армения и Азербайджан обвинили друг друга в нарушении нового перемирия в Нагорном Карабахе

08.07 / В Крыму ожидается транспортный коллапс из-за потока туристов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска