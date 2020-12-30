Володин рассказал о планах на Новый год

30.12.2020, 13:24, Разное

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Новый год – семейный праздник, отметил спикер. По словам Володина, он планирует встретить 2021 год в кругу родных и близких.

“Буду так же, как и все, встречать Новый год дома с семьей”, – сказал спикер в эфире телеканала “Россия 24”.

Председатель нижней палаты пожелал россиянам счастья, здоровья и удачи в новом году. Он выразил надежду, что все проблемы и вызовы поскорее уйдут в прошлое.

Напомним, что Госдума 24 декабря провела последнее пленарное заседание осенней сессии. В 2020 году депутаты приняли 553 закона.