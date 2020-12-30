 

73% украинцев намерены принять участие в голосовании на выборах президента – опрос

30.12.2020, 13:22, Новости дня
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73% украинцев намерены принять участие в голосовании на выборах президента Украины. Об этом свидетельствуют опубликованные 30 декабря результаты опроса Киевского международного института социологии.

53,3% опрошенных заявили, что обязательно пошли бы на выборы главы государства, если бы они состоялись в ближайшее воскресенье. 19,7% респондентов – не уверены точно, но, скорее всего, участвовали бы в выборах.

8,1% украинцев сказали, что предпочли бы не идти на выборы, а 15,3% опрошенных точно не будут голосовать.

3,7% – затруднились с ответом.

Опрос проводился с 17-го по 23 декабря методом личного интервью с использованием планшетов (САРРЕ). Всего опрошено 1200 респондентов, проживающих в 85 населенных пунктах всех регионов Украины, кроме оккупированного Крыма, по трехступенчатой стохастической выборке с квотным отбором на последней ступени, которая репрезентативна для населения страны в возрасте от 18 лет. В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и без учета дизайн-эффекта) не превышает: 2,9% – для показателей, близких к 50%, 2,5% – для показателей, близких к 25%, 1,9% – для показателей, близких к 12%, 1,3% – для показателей, близких к 5%.

На президентских выборах, которые прошли 31 марта 2019 года, за действующего главу государства Владимира Зеленского проголосовало 30,24% избирателей, за его оппонента, пятого президента Украины Петра Порошенко – 15,95%. Они вышли во второй тур. Явка избирателей, по данным ЦИК, в первом туре составила 62,8%.

Во втором туре, который состоялся 21 апреля, за Зеленского проголосовало 73,22% украинцев, за Порошенко – 24,45%. Явка избирателей составила 61,37%. 

Следующие очередные выборы президента Украины должны пройти в марте 2024 года.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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