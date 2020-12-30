 

В Украине только в одной области койко-места для больных COVID-19 заполнены более чем на 50%

30.12.2020, 13:22, Новости дня
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В Украине только в одной области койко-места в больницах для пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19 заполнены более чем на 50%. Об этом свидетельствуют данные Минздрава Украины, опубликованные 30 декабря.

В Николаевской области по состоянию на 29 декабря было заполнено 60,6% койко-мест.

Также в Одесской области с 25-го по 28 декабря было заполнено более 50% койко-мест, но по состоянию на 29 декабря этот показатель снизился до 48,2%.

Всего в Украине выделено 64 899 койко-мест для больных коронавирусом.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По состоянию на утро 30 декабря в Украине подтвердили 1 045 348 случаев коронавируса18 324 человека умерли, 698 190 – выздоровели. За сутки госпитализировали 2925 человек.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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