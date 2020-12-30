Первые морозы ударят на Рождество – Укргидрометцентр

30.12.2020, 13:22, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

После относительного тепла на Новый год, на Рождество в Украину придет существенное похолодание. Об этом в комментарии ТСН рассказал начальник отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Владислав Билык.

Фронт холодного воздуха вторгнется в Украину с 9–10 января и продержится около недели. Ночью температура воздуха опустится до -10 …-15 °С, отметил Билык.

По прогнозу Укргидрометцентра 31 декабря в западных областях Украины ожидается дождь, в горах будет значительный снег, на остальной территории без осадков.

Синоптики спрогнозировали сравнительно теплую погоду в январе 2021 года, со средней температурой воздуха в пределах 0…-4 °С, что на 2–2,5 °С выше средних значений для этого месяца. Среднемесячное количество осадков в январе составит 27–58 мм.