Скандалы: Девятые в чемпионате, но первые в шоу

30.12.2020, 13:16, Разное

Леонид Слуцкий и «Рубин» сняли новогодний клип на хит Мэрайи Кэри All I Want for Christmas Is You (видео)

49-летний тренер российского футбольного клуба «Рубин» Леонид Слуцкий приготовил для болельщиков настоящий сюрприз — он не только перепел знаменитую рождественскую песню Мэрайи Кэри All I Want for Christmas Is You, но и вместе со своей командой снял на кавер видеоклип. Ролик Слуцкий вчера опубликовал в своем инстаграме и получил много комплиментов от подписчиков, которые назвали видео лучшим новогодним роликом от команды российской Премьер-лиги.

Отметили интернет-пользователи и вполне приличный английский язык Слуцкого. Впрочем, в этом нет ничего удивительного — несколько лет назад Леонид Слуцкий жил в Лондоне и тренировал футбольный клуб «Халл Сити».



К сценарию видеоклипа команда «Рубин» под руководством своего главного тренера подошла с большой долей юмора и иронии. Роль президента исполнил футболист Дмитрий Тарасов, а нападающий «Рубина» Иван Игнатьев, который в этом сезоне отметился пока всего двумя голами, появился в клипе в виде новогодней елки. Киноманы без труда разглядели здесь отсылку к фильму «Большой Лебовски», а сам Слуцкий затроллил относительно новые футбольные правила с системой видеоповторов VAR.

Если с тренерской работой завяжете, без другой работы не останетесь,

— резюмировали подписчики Леонида Слуцкого.

Оценили рождественский кавер Слуцкого на песню All I Want for Christmas Is You и его коллеги по спортивному миру. Так, голландское подразделение телеканала Fox перепостило этот ролик в твиттере с подписью:

Все, что мы хотим на Рождество, — это Леонид Слуцкий.

Посмотрел ролик и нидерландский футболист Томас Бейтинк — он играет за клуб «Витесс», которым раньше руководил Слуцкий. В комментариях под роликом Слуцкого в инстаграме он написал, что это «очень плохо», сопроводив свою фразу смайлами в виде смеющейся рожицы. Леонид сразу же нашел, что ему ответить.

В восторг от ролика Леонида Слуцкого пришел и редактор одного из главных спортивных изданий мира The Athletic Питер Бакингем. Он восхитился ранее неизвестными публике талантами футбольного тренера.

Бывший тренер сборной России и «Халла» Леонид Слуцкий великолепно поет All I Want For Christmas. Какой крутой мужик!

— написал Питер в своем твиттере.

После просмотра музыкального видео Леонида Слуцкого журналистка Daily Mail Кэтрин Батте вообще заявила, что она объявит «Евровидению» бойкот в следующем году, если Россию не будет представлять Слуцкий. Немецкая журналистка Ясмин Баба пошла в своих фантазиях еще дальше и предложила вручить тренеру «Грэмми» за исполнение этого новогоднего хита.

