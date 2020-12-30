Экс-возлюбленная мужа Даши Жуковой стала мамой: первые фото и имя ребенка Джессики Харт

30.12.2020, 13:14, Разное

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Австралийская модель, участвовавшая в показах Victoria’s Secret, Джессика Харт впервые стала мамой. 34-летней экс-возлюбленной Ставроса Ниархоса, а ныне – невесте гонщика Джеймса Киркхэма удалось довольно долго скрывать эту новость от общественности. Эксклюзивом Джессика и Джеймс поделились с журналом People, где и были опубликованы первые фото их ребенка. Это девочка, которой дали необычное имя – Бэйби.

Джессика Харт17.11.2020 День, когда моя жизнь изменилась навсегда. Познакомьтесь с нашим маленьким ангелочком, Бэйби, которая появилась через 14 дней после “срока” и 28 часов (адского) труда. Спасибо, что выбрала нас своими родителями, детка. Обещаю, мы не подведем,- подписала снимки Харт, в то время как Киркхэм поблагодарил за помощь медицинских работников:

Безмерно благодарен родильной бригаде, которая помогла Джесс сохранить силы в течение долгих 28 часов. И, самое главное, благодарен прекрасной и удивительной Джесс Харт.

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Публикация от Jessica Hart (@jesshart)

Напомним, Джессика и Джеймс объявили о помолвке в октябре этого года – он сделал возлюбленной предложение руки и сердца во время ее baby shower:

Какой день! Моя прекрасная сестра организовала для меня baby shower, а мой лучший друг, отец моего будущего ребенка и не менее прекрасный Джеймс Киркхэм сделал мне предложение перед всеми моими друзьями. Поистине особенный момент! Мы на седьмом небе от счастья. Я действительно не догадывалась и очень удивилась. Спасибо всем вам, кто был там и сделал этот день таким особенным. Я люблю вас! (Я сказала “да”).

Харт также известна не только своей модельной карьерой, но романом с сыном греческого миллиардера и наследником корабельной империи Ставросом Ниархосом. Они встречались около 7 лет и, по слухам, Ставрос планировал сделать ей предложение, но познакомился с Дашей Жуковой, и предложение получила она. Даша и Ставрос зарегистрировали свои отношения в октябре 2019-го, а пышную свадьбу устроили позже – в январе этого года. Торжество прошло в специально возведенном шатре недалеко от главного лыжного трамплина Санкт-Морица Olympaschanze в присутствии сотен именитых гостей, в числе которых оказались принцесса Беатрис, актрисы Кейт Хадсон и Сара Фостер, модель Келли Сойер, дизайнеры Джейми Мизрахи и Джен Мейер и другие звезды.

Джессика Харт и Джеймс Киркхэм Ставрос Ниархос и Джессика Харт